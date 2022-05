Kylian Mbappé et Karim Benzema : "Je lui expliquerai", "je préfère ne pas parler"... Leur échange glacial à travers la presse...

Alors que la suite de sa carrière semblait s'écrire au Real Madrid, Kylian Mbappé a bien prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il ne rejoindra donc pas son ami et coéquipier de l'équipe de France Karim Benzema à Madrid. L'annonce de sa décision a visiblement beaucoup déçu KB9 puisqu'il a fait un post étonnant sur Instagram. Il a publié une photo du rappeur 2Pac, accompagné de son meilleur ami qui l'a trahi et serait impliqué dans son assassinat. Les internautes ont tout de suite pensé que c'était un message envoyé à Kylian Mbappé.

"Quand on se verra, on en discutera"

"J'ai vu que tous les joueurs du Real Madrid l'avaient postée. Il n'y a pas que lui. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?", a affirmé l'attaquant du PSG au Parisien, lors d'une conférence de presse.

Le jeune homme, au centre de rumeurs de couple avec l'actrice Emma Smet, a aussi précisé qu'il n'avait jamais évoqué son choix avec son coéquipier de l'équipe de France. "On n'a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim... Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n'ai pas voulu forcer ce truc", explique-t-il, avant de conclure : "Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix".

La réponse de Benzema

Interrogé sur le sujet par Movistar à 4 jours de sa finale de Ligue des Champions face à Liverpool, Benzema a préféré botter en touche : "On va jouer une finale de Ligue des Champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas fâché, je suis concentré sur la finale, c'est plus important que d'entendre d'autres choses".

On a hâte de voir l'ambiance lors des retrouvailles à Clairefontaine sous le maillot bleu !