Kylian Mbappé en couple avec une actrice de Demain nous appartient ? La folle rumeur

Kylian Mbappé en couple avec une actrice de DNA ?

Ne cherchez pas Kylian Mbappé sur Tinder, le joueur du PSG serait déjà pris. C'est en tout cas ce que laisse entendre Closer dans son édition du 5 novembre 2021. Alors que le footballeur n'avait pu participer au match contre le LOSC le 29 octobre dernier, la faute à une infection ORL, il s'était néanmoins présenté au Parc des Princes afin de soutenir ses partenaires. Le twist ? Comme l'a remarqué le magazine people, il n'était pas tout seul dans les tribunes du stade.

Au contraire, le BFF de Karim Benzema était accompagné d'une célèbre actrice de TF1, à savoir... Emma Smet. De quoi comprendre que Mbappé va prochainement jouer dans la série Demain nous appartient et que tous les deux étaient simplement en train de répéter une scène ? C'est peu probable.

Les photos qui sèment le doute

Premièrement, le sportif est trop mauvais comédien pour intégrer le casting de la fiction, en attestent ses terribles prestations dans ses différentes publicités (ça lui sera clairement plus simple de chiper un Ballon d'Or à Messi qu'un Oscar à Dicaprio). Deuxièmement, toujours selon Closer, les deux stars étaient plutôt en train de flirter ce soir-là, visiblement peu impressionnées par les passements de jambes de Neymar.

"Les deux tourtereaux semblaient si proches, si excités d'être ensemble, de se retrouver, que l'on aurait dit deux adolescents amoureux comme jamais", a notamment indiqué le magazine, qui a également révélé que le duo aurait ensuite poursuivi cette soirée dans un célèbre restaurant de la capitale.

Bien évidemment, il ne s'agit que d'une rumeur et rien ne dit que le champion du monde 2018 et la fille de David Hallyday sont véritablement en couple. Néanmoins, entre le fait qu'ils passent leur temps à se liker sur les réseaux sociaux et les photos prises ce soir-là, le doute est permis.