Ballon d'Or 2021 : le classement aurait fuité, Karim Benzema grand perdant ?

Le classement du Ballon d'Or 2021 connu ?

Officiellement, c'est le lundi 29 novembre 2021 que le grand gagnant du Ballon d'Or 2021 sera dévoilé par France Football. Pourtant, comme on a pu le découvrir ce mercredi 27 octobre 2021 sur les réseaux sociaux, le classement des 30 meilleurs joueurs de l'année aurait déjà fuité, quelques jours seulement après la clôture des votes.

Alors, qui a réussi à convaincre les votants ? Quel footballeur a cette fois-ci réuni assez de points via les critères imposés que sont les "performances individuelles et collectives (palmarès)", la "classe du joueur (talent et fair-play)" et sa "carrière (ancienneté)" ? Si l'on en croit le leak actuel (à prendre évidemment avec de TRES grosses pincettes), il s'agirait... de Robert Lewandowski avec 627 points.

Une victoire logique pour Robert Lewandowski

Un résultat surprenant ? Oui... et non. Oui, parce que Lionel Messi était à nouveau le grand favori grâce à sa victoire en Copa America cet été avec l'Argentine, tournoi qu'il a pleinement dominé en terminant meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur. Et ça, c'est sans compter ses statistiques folles en Liga avec le FC Barcelone. Oui également, parce que Karim Benzema - qui n'a pourtant remporté qu'une Ligue des Nations sans grande valeur avec l'Equipe de France cette année, commençait à faire le buzz grâce à son début de saison canon avec le Real Madrid, son club qui n'a d'ailleurs cessé de faire sa promotion ces dernières semaines.

Néanmoins, la supposée victoire du polonais serait également une évidence. Après tout, c'était déjà lui qui méritait de soulever le trophée en 2020 grâce notamment à ses performances avec le Bayern Munich en Bundesliga (34 buts, 4 passes) et à sa victoire en Ligue des Champions face au PSG (15 buts en 10 matchs). Or, on s'en souvient, face aux circonstance particulières de l'an passé liées à l'épidémie de Covid-19, France Football avait finalement préféré annuler le vote.

De fait, il serait finalement logique et juste de célébrer Robert Lewandowski cette année, d'autant plus qu'il n'a pas baisser le pied en 2021. Au contraire, il a battu le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une saison en Bundesliga en mai dernier avec 41 pions, et il réalise un nouveau début de saison totalement fou avec le Bayern avec déjà 17 buts inscrits en 13 matchs.

Attention, document peu fiable

En revanche, on tient à le rappeler : ce leak n'a rien d'officiel et est donc à prendre au conditionnel. Si par le passé certaines fuites se sont révélées juste par la suite (on pense notamment au Ballon d'Or 2018), on se souvient également qu'en 2019, Cristiano Ronaldo avait été prématurément annoncé vainqueur alors que c'est Lionel Messi qui avait finalement soulevé le trophée.

De même, comme on peut le découvrir sur ce fameux document, quelques erreurs sautent aux yeux. Ainsi, il semble y avoir deux fois le nom de César Azpilicueta (Chelsea), là où Romelu Lukaku (Chelsa) et Kevin de Bruyne (Manchester City) semblent être renommés Romelo Lukaku et Kewin de Bruyne. Enfin, on peut s'étonner de voir France Football être écrit en minuscule en haut du papier.

Autrement dit, il faudra attendre un leak nettement plus propre pour réellement commencer à y croire.