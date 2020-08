PSG-Bayern : les joueurs allemands (et les candidats des Marseillais de W9) trollent les Parisiens

Les joueurs du Bayern chambrent le PSG

Les supporters du PSG avaient fêté la qualification du club parisien en finale de la Ligue des Champions. Mais malgré le duo Kylian Mbappé -Neymar et des joueurs comme Di Maria, Marquinhos et même le nouveau héros, Choupo-Moting, ils n'ont pas réussi à battre les Bavarois. Ce dimanche 23 août 2020, à Lisbonne, le match PSG-Bayern, finale de la Ligue des champions, a ainsi fini avec un score de 1-0 en faveur des footballeurs de Munich. Une 6ème victoire pour le club allemand, grâce au but de Kingsley Coman à la 59ème minute.

Après la rencontre, les joueurs du Bayern se sont déchaînées dans le vestiaire. Lucas Hernandez, Michaël Cuisance ou encore Alphonso Davies se sont même filmés en train de chanter la chanson de MHD : "Paname, c'est la Champions League". Des vidéos postées sur les stories Instagram et Snapchat des sportifs. Une façon de se moquer ouvertement de la défaite du PSG. Sans oublier que la rumeur dit que Michaël Cuisance pourrait être prêté à l'OM, alias le club ennemi du Paris Saint-Germain.