PSG en finale de la Ligue des Champions : Kylian Mbappé, Neymar, les stars et supporters en fête !

Le PSG qualifié pour la finale de la Ligue des Champions

Après avoir vaincu l'Atalanta Bergame en quarts de finale, notamment grâce à Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a gagné son match en demi-finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig, ce mardi 18 août 2020 à Lisbonne. Un beau score de 3-0 pour le club parisien. C'est Marquinhos qui a ouvert le score de la tête sur un coup franc déposé de Di Maria à la 13ème minute. Puis Di Maria a marqué juste avant la mi-temps à la 44ème minute, avant que Bernat inscrive le troisième but à la 56ème minute.

Le Paris Saint-Germain est donc qualifié en finale de la Ligue des Champions, qui se jouera ce dimanche 23 août 2020. Une grande première dans l'Histoire du PSG ! L'équipe affrontera le Bayern Munich ou l'Olympique Lyonnais en finale, suivant quel club gagne la rencontre de ce mercredi 19 août 2020. Pourrait-on assister à une finale franco-française ?

Les joueurs en feu, comme leurs supporters

Les joueurs du PSG étaient on fire suite à leur victoire sans appel. Et même si ni Kylian Mbappé, ni Neymar n'a marqué un but lors de cette demi-finale, le duo d'amis sur et en dehors des terrains a effectué un travail remarquable pendant la rencontre.