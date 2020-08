Kylian Mbappé et Neymar complices : les stars du PSG ont une "relation épatante"

Alain Giresse, ancien joueur des Bleus et ex entraîneur du PSG a aussi expliqué au Parisien pourquoi Kylian Mbappé et Neymar s'entendent si bien sur le terrain : "Mbappé, c'est tout ce qui est profondeur, percussion. Et Neymar, qui est bien sûr aussi capable de percuter, donne et distribue les ballons. Il va fatalement trouver un lien avec Mbappé. Au-delà de ça, je pense que Neymar apprécie de pouvoir trouver un joueur comme ça pour lui donner des ballons et Mbappé de compter sur quelqu'un capable de l'alimenter quand il le réclame avec ses appels en profondeur. C'est l'arc et la flèche quoi".