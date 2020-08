Choupo-Moting, nouveau héros du PSG avec son but contre l'Atalanta

Mais comment Eric Maxim Choupo-Moting a-t-il réussi ce tour de force ? A la fin du match, il a confié au micro de RMC Sport : "Quand je suis rentré, je me suis dit : 'Ce n'est pas possible de rentrer à Paris avec cette équipe'. J'ai tout donné, comme j'ai tout donné pendant le stage. Je connais Kylian, je connais sa vitesse et quand il centre, je sais que la balle va arriver". Et la suite, vous la connaissez.

Les supporters sont "on fire" sur Twitter

Le footballeur de 31 ans a été encensé par ses coéquipiers et par son entraîneur. "C'était une grande occasion pour lui ce soir d'être avec nous. J'avais confiance en lui, c'était son moment pour faire des grandes choses" a ainsi déclaré Thomas Tuchel à RMC Sport, "Il a été exceptionnel. Je sais que c'est un bon joueur, qui peut entrer et changer quelque chose. Il est fort dans le un contre un et ce soir il a apporté une bonne énergie". Neymar lui a même remis son trophée d'homme du match à la fin de la rencontre.

Et les supporters du PSG ont également souligné le travail incroyable du joueur. Ceux qui avaient fêté la victoire PSG-Dortmund malgré le coronavirus ont été nombreux à célébrer la qualification chez eux mais aussi sur les Champs-Elysées et sur Twitter.