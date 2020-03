PSG-Dortmund : les supporters parisiens et Layvin Kurzawa fêtent la victoire malgré le coronavirus

Un comportement irresponsable ?

Néanmoins, ce comportement des fans est aujourd'hui jugé irresponsable par de nombreuses personnes à commencer par Matteo Renzi. L'ex Premier ministre italien, dont le pays est actuellement dans un état critique face à cette épidémie, a profité de son interview chez RTL pour déclarer : "Ce qu'il s'est passé autour du Parc des Princes, avec le rassemblement de supporters, c'est terrible".

Difficile de lui donner tort. Alors que les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits et qu'il est recommandé de ne pas être trop près de ses interlocuteurs ou de se laver les mains régulièrement, cette proximité entre les fans, venus de tous horizons, qui se sont enlacés/tapés dans les mains pendant près de 2h, laisse clairement craindre le pire et l'apparition de nouveaux foyers.

Layvin Kurzawa oublie toutes les règles

Mais ce n'est pas tout, il est également à noter que Layvin Kurzawa - joueur du PSG et de l'équipe de France, est carrément allé à la rencontre des supporteurs afin de faire la fête. Un comportement encore plus irresponsable puisque, dans le cas d'une contagion, ce dernier pourrait logiquement contaminer ses coéquipiers, les membres du club et ses futurs adversaires. Improbable ? Pas vraiment.

Daniele Rugani - un joueur de la Juventus, vient d'être testé positif au coronavirus en Italie, de même que Rudy Gobert - un joueur de la NBA ou que l'acteur Tom Hanks. Autant dire que sportif ou non, célébrité ou non, personne n'est intouchable face à ce virus et tout le monde doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité afin de ralentir l'épidémie.