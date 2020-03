Coachella 2020 : le festival californien reporté à cause du Coronavirus

Si la situation est quasiment revenue à la normale en Chine suite à l'épidémie de Coronavirus, celle-ci prend de plus en plus d'ampleur en Italie, où toutes les écoles ont notamment été fermées, mais aussi en France, où 33 morts et 1784 cas ont été recensés et où de nombreux événements et concerts ont été annulés ou reportés, à l'instar de ceux de Harry Styles, Slimane et Vitaa, M. Pokora, ou Dua Lipa. Aux Etats-Unis aussi, le virus se propage.

Coachella reporté à cause du Coronavirus

Alors que 28 personnes sont décédées à cause du Covid-19 et que 910 cas ont été détectés aux States, selon un bilan réalisé par l'AFP, le pays commence à prendre des mesures et à annuler ou reporter quelques gros événements. Parmi eux, l'un des plus grands festivals au monde : Coachella. Alors qu'il devait se tenir les week-ends du 11 et 18 avril prochains, il se déroulera finalement les week-end du 9 et 16 octobre 2020 dans la ville d'Indio en Californie.

"Nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients"

"Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d'incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté", a expliqué Goldenvoice, l'entreprise qui gère le festival. Espérons que les artistes annoncés, parmi lesquels Aya Nakamura, Calvin Harris, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Lil Nas X, Jessie Reyez, Anitta, Charli XCX, Madeon ou encore Big Sean, soient disponibles en octobre !