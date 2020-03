M. Pokora en larmes sur scène après le report de trois concerts à cause du Coronavirus

Après les rassemblements de 5 000 personnes, ce sont désormais les rassemblements de 1 000 personnes qui ont été interdits par le gouvernement à cause du coronavirus. Résultat ? De nombreux événements sont annulés ou reportés, comme la tournée de Gims, le concert de Harry Styles à Paris, la Fun Radio Ibiza Experience, les shows de Ninho à Paris et à Lille ou encore trois concerts de M. Pokora prévus à Strasbourg, Amnéville et Paris, et reportés au mois de juin. Si la plupart des artistes acceptent cette décision, l'interprète de Les planètes, lui, a un peu plus de mal.

"C'est juste humain en fait, d'être déçu, d'être frustré"

Après son coup de gueule sur les réseaux sociaux, le chéri de Christina Milian s'est exprimé avec beaucoup d'émotions, sur le report de son spectacle, sur la scène du Zénith d'Amiens : "C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant deux ans pour préparer un spectacle comme ça avec mes équipes, pour vous proposer le plus beau spectacle possible. Ce n'est pas égoïste, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés par cette foutue maladie. Et je pense fort à eux. Vraiment, c'est pas égoïste, c'est juste humain en fait, d'être déçu, d'être frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus au monde. Mon métier, c'est ma passion."