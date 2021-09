Kylian Mbappé forceur avec Benzema chez les Bleus ? Sifflé, humilié sur Twitter, il prend cher

Ce mardi 1er septembre 2021, c'était la rentrée pour l'Equipe de France de football après le piteux échec à l'Euro 2020. Malheureusement, à l'image des matchs de cet été, les Bleus nous ont offert une nouvelle performance décevante contre la Bosnie-Herzégovine lors de cette 4ème journée comptant pour les Eliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 (score final : 1-1).

Kylian Mbappé déçoit encore en Equipe de France

Et si l'exclusion de Jules Koundé (51') à la suite d'un tacle non maîtrisé a été l'un des moments forts de cette rencontre, c'est bien la performance du fameux trio offensif (Mbappé - Benzema - Griezmann) - que le monde est pourtant censé nous envier, qui a une nouvelle fois fait parler. En cause ? Un manque de complicité criant où chacun se marchait sur les crampons de l'autre et une nouvelle preuve qu'Olivier Giroud n'avait pas foncièrement tort en juin dernier : Kylian Mbappé ne joue pas de la même façon quand son BFF Karim Benzema est sur le terrain.

Ainsi, quand le joueur du PSG ne se lançait pas dans des séries de dribbles aussi inutiles que loupés pour prouver au Real Madrid qu'il a mérité sa note de 90 sur FIFA 21, il passait son temps à chercher et faire la passe à Karim Benzema, alors même que ce dernier - qui décrochait souvent, n'était pas toujours le mieux placé. Résultat ? Peu d'occasions créées, des pertes de balle et un jeu stéréotypé peu efficace.

Les supporters en colère

Un comportement frustrant, qui n'a logiquement pas fait plaisir aux supporters. Tandis que les fans présents dans le stade de La Meinau n'ont donc pas hésité à le siffler au moment de sa sortie (90'), les téléspectateurs ont de leur côté profité des réseaux sociaux pour le critiquer et se moquer de ses performances.

Entre ceux qui ont pointé du doigt son jeu forcé, "Mbappe il a fait le même dribble 100 fois il est passé une fois", "Je tiens à dire que Mbappé fout la haine à faire 73830302737382 dribbles devant le but avant de faire une passe", ceux qui ont partagé leur lassitude face à son attitude de groupie envers KB9, "Mbappé il fait que chercher Benzema ont dirait c'est son père", "Mbappé comment il s'la donne pour Benzema on dirait Sam avec Teheiura", et ceux qui se sont amusés de ses statistiques du moment, "Mbappé il suce tellement Benzema il a son record de minutes sans marquer en EDF dans le viseur", "Mbappé a plus marqué en EDF avec Giroud qu'avec son idole KBNueve", le Champion du Monde 2018 s'est mangé des tacles plus vicieux que Sead Kolasinac hier soir.