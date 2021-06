Olivier Giroud boycotté par Kylian Mbappé ? Sa déclaration qui inquiète avant l'Euro 2020

Début de tensions chez les Bleus ?

Ce mardi 8 juin 2021, l'Equipe de France de football affrontait la Bulgarie pour son dernier match de préparation en vue de l'Euro 2020 qui débutera le 11 juin (et le 15 juin pour les Bleus face à l'Allemagne). A cette occasion, les joueurs de Didier Deschamps se sont particulièrement illustrés avec une victoire 3-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann et un doublé d'Olivier Giroud.

De quoi avoir le sourire et se montrer optimiste pour la compétition à venir ? En toute logique, la réponse devrait être "oui". Néanmoins, un inquiétant nuage commence doucement à apparaître au-dessus de l'équipe. En cause ? On a pu le découvrir durant la rencontre, Kylian Mbappé a montré deux visages sur le terrain. Le premier, c'était son envie de combiner avec ses partenaires, en particulier avec Benzema, et de jouer collectif durant les 45 premières minutes. Le second, c'était sa volonté de la jouer solo pour marquer son but et d'ignorer ses coéquipiers, en particulier Olivier Giroud, jusqu'à la fin du match.

L'étonnante déclaration d'Olivier Giroud

Et visiblement, cet égoïsme soudain n'a pas échappé à l'attaquant de Chelsea. Alors que le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France - qui était rentré en cours de match suite à la blessure de Karim Benzema, aurait pu afficher sa satisfaction après ses deux nouveaux buts, il a finalement profité d'une interview accordée à L'Equipe pour faire part de sa déception vis-à-vis du déroulé de la rencontre.

Interrogé sur sa discrétion avant son doublé, Olivier Giroud a tout simplement répondu, "[J'ai été] discret parce que des fois on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. (...) Je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. (...) On aurait pu mieux se trouver."

Alors on vous rassure, le pote de Hugo Lloris n'a jamais directement cité Mbappé, n'a pas oublié de faire son auto-critique, "après je ne prétends pas faire toujours les bons appels" et il a immédiatement tenu à éviter toute polémique en précisant, "Il n'y a aucune amertume ne vous inquiétez pas". Néanmoins, cette déclaration n'est clairement pas passée inaperçue et inquiète déjà de nombreux observateurs.