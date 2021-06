Les Bleus éliminés de l'Euro 2020, Kylian Mbappé s'excuse pour son penalty raté

Les joueurs de l'Equipe de France déçus

A noter que d'autres joueurs de l'Equipe de France ont bien évidemment réagi à la défaite hier soir. Parmi eux, Hugo Lloris - le gardien, particulièrement remonté par le résultat final, "On ne va pas se chercher d'excuses. Quand on rentre sur le terrain, on y va avec le mental et le physique. On met tout pour réussir. On ne peut pas parler de match raté. Comme on est la France, championne du monde en titre, se faire éliminer en 8e de finale, ce n'est pas bon comme résultat. On attendait plus."

Néanmoins, le capitaine des Bleus a ensuite tenté de rassurer les fans, le meilleur serait encore à venir, "Ça fait partie du jeu. C'est le football, c'est comme ça qu'on l'aime. Quand ça ne se passe pas comme on le souhaite, ça fait mal mais il y a de jeunes joueurs et de grands champions dans cette équipe. Il faut se remettre au travail."

Un son de cloche identique du côté de Raphaël Varane. Bien que déçu par l'élimination, "Je pense qu'on a été dans la réaction ce soir, on a raté notre première période. (...) On a mal géré les temps forts et les temps faibles", le défenseur du Real Madrid s'est lui aussi montré confiant pour la suite, "On a un bon groupe, une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Dans le vestiaire, ce sera très calme. Il faut surtout garder la tête à nos prochains objectifs." Pour rappel, la France est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations à l'automne prochain.

A noter que Didier Deschamps s'est à son tour exprimé en conférence de presse hier soir. Et sans surprise, l'entraineur des Bleus a pleinement assumé sa responsabilité dans cette défaite, "J'ai vu un vestiaire très triste. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les joueurs, on a un groupe solidaire. Quand on gagne, c'est le mérite des joueurs. Quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Je l'assume." Néanmoins, ne comptez pas sur lui pour démissionner. Il l'a rappelé, "Les joueurs sont avec moi. C'est un moment pénible même si ça reste du foot."