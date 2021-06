Pourquoi les Bleus ne vont PAS gagner l'Euro 2020 : chatte à DD, moustache, danse de Griezmann...

Problème de dates

Qu'importe ce que tente de nous faire comprendre l'UEFA en préservant le nom "Euro 2020", difficile de faire abstraction du fait que la compétition se déroule réellement en 2021. Un simple détail ? Pas du tout. Dans un monde sportif où les superstitions sont nombreuses (vous n'imaginez pas le nombre de joueurs qui ont des caleçons fétiches), on ne peut s'empêcher de penser que la chance de victoire de la France s'est donc envolée.

La raison ? En 2000, l'Equipe de France remportait l'Euro, deux ans après avoir remporté la Coupe du Monde (1998). Aussi, suite à la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018, il était logique de penser qu'ils allaient créer l'exploit de refaire un doublé, 20 ans plus tard. Or, les fait sont là : la CDM 2018 remonte désormais à 3 ans (et non plus 2 ans), et la victoire à l'Euro 2000 remonte désormais à 21 ans (et non plus 20 ans). Les calculs ne sont pas bons. Saleté de Covid, le virus nous a volé le titre !