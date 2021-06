Kylian Mbappé en colère contre Olivier Giroud ? Il n'aurait "pas digéré" les soupçons de boycott

L'Euro 2020 n'a pas encore débuté, mais les problèmes sont déjà présents au sein de L'Equipe de France. Alors que Didier Deschamps, le sélectionneur, a toujours prôné l'esprit de groupe et la cohésion d'équipe, des tensions seraient actuellement perceptibles dans son effectif.

Des tensions sur le front de l'attaque des Bleus ?

Ce mardi 8 juin 2021, une heure après la victoire de la France face à la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud - auteur d'un doublé en 50 minutes ce soir-là, avait surpris tout le monde. Plutôt que de se montrer satisfait pour ses deux nouveaux buts (performance non négligeable pour lui avec son nouveau statut de remplaçant suite au retour de Karim Benzema), l'attaquant des Bleus avait profité d'une interview accordée à L'Equipe pour préciser que tout n'était pas (encore) parfait sur le terrain.

Invité à réagir sur sa relative discrétion lors de ses premières minutes de jeu, le buteur avait notamment déclaré, "[J'ai été] discret parce que des fois on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. (...) Je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. (...) On aurait pu mieux se trouver." Bien évidemment, Olivier Giroud n'avait pas ouvertement critiqué Kylian Mbappé, et n'avait même pas oublié de faire son auto-critique, "Après je ne prétends pas faire toujours les bons appels", mais cette déclaration aurait suffit à énerver Kylian Mbappé, qui se serait senti visé.

Mbappé en colère après la remarque de Giroud

Tandis que le joueur du PSG avait clairement montré deux visages durant la rencontre (collectif avec Benzema, soliste depuis l'entrée de Giroud), il aurait été très en colère face au badbuzz naissant. A en croire les révélations de L'Equipe, les deux joueurs se seraient peut-être parlés ce mercredi 9 juin 2021 à Clairefontaine afin de "tenter de dissiper tout malentendu", mais cela n'aurait pas suffi à "totalement apaisé" le n°10 des Bleus.

Au contraire, toujours selon le journal, même si "Mbappé a entendu les explications de Giroud", il aurait tenté de faire passer cette situation à un niveau supérieur, "Sous l'effet de la colère, l'attaquant du PSG a même demandé au staff de pouvoir passer en conférence de presse, jeudi". Son objectif ? "Clarifier l'atmosphère, dans son esprit, et répondre à Giroud, ainsi qu'aux commentaires qui ont suivi dans les débats médiatiques."

Une équipe pas chamboulée, un Mbappé frustré

Une demande hallucinante qui nous rappelle les heures les plus sombres de L'Equipe de France (poke l'arrivée de Franck Ribéry sur le plateau de Téléfoot lors de la Coupe du Monde 2010), qui a bien évidemment été refusée par Didier Deschamps, "Il a évidemment repoussé l'offre et l'a convaincu de se focaliser sur France-Allemagne". Et visiblement, Kylian Mbappé - qui n'aurait "pas digéré" cette affaire, serait tout seul sur ce sujet.

Le journal le révèle ensuite, si cette déclaration de Giroud avait de quoi surprendre (il n'est pas le genre de joueur à parler de cette façon dans la presse), elle n'aurait en revanche pas choqué le reste de L'Equipe de France. Alors que "l'ambiance était d'ailleurs plutôt aux rires et à la légèreté dans les salons du château [de Clairefontaine]" ce mercredi, le groupe n'aurait "pas accordé une grande importance aux mots prononcés par Giroud et à l'impact qu'ils pourraient avoir auprès de son partenaire de l'attaque".

De quoi comprendre que la pensée de Giroud est partagée par d'autres joueurs ? Affaire à suivre...