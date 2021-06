Kylian Mbappé : tensions terminées avec Olivier Giroud ? Il "souhaite passer à autre chose"

L'Equipe de France de football va-t-elle remporter l'Euro 2020 qui a débuté ce vendredi 11 juin 2021 ? L'espoir est de nouveau permis. La raison ? L'embrouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, qui aurait pu mettre à mal la cohésion d'équipe et semer le trouble dans le groupe de Didier Deschamps, serait désormais à conjuguer au passé.

Giroud vs Mbappé, premières tensions chez les Bleus

Souvenez-vous, à la suite de son doublé contre la Bulgarie ce mardi 8 juin 2021, Olivier Giroud avait surpris tout le monde en interview en laissant exprimer son mal-être vis-à-vis d'un manque de passes de certains coéquipiers. Et si le joueur de Chelsea n'avait cité aucun nom, Kylian Mbappé s'était senti visé et s'était rapidement mis à bouder, déçu d'être pointé du doigt et en colère face à de tels propos.

Une réaction particulièrement ironique quand on se souvient de ses déclarations lors de la cérémonie des trophées de l'UNFP en 2019 et de sa relation passée avec Cavani au PSG, mais qui aurait pu rapidement mal tourner. La raison ? Le pote de Neymar était prêt à débarquer en conférence de presse pour s'expliquer et aurait refusé les premières excuses d'Olivier Giroud en milieu de semaine.

Une embrouille terminée

Finalement, le temps a visiblement fait son effet et l'approche du premier match des Bleus face à l'Allemagne semble avoir remis la tête de Mbappé à l'endroit. D'après les informations de RMC, "Après deux journées où il s'est montré assez fermé par moments, Mbappé souhaite désormais passer à autre chose." Selon le média, le n°10 de l'Equipe de France ne voudrait "pas s'éterniser sur un épisode qui l'a agacé" au risque de "perturber la préparation des Bleus dans leur quête d'un trophée européen".

Mieux vaut tard que jamais, mais une situation qui devrait soulager Didier Deschamps pour qui le collectif passe avant n'importe quel cas personnel. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de voir Mbappé faire semblant devant les caméras, RMC assure au contraire qu'il est réellement de nouveau concentré sur l'objectif n°1, "Que ce soit Giroud, Mbappé ou n'importe quel autre joueur, tous savent mettre leurs différends de côté pour gagner. Et une victoire sur l'Allemagne, mardi prochain, apaiserait encore plus cette incompréhension. C'est vers cette démarche que Mbappé souhaite désormais se tourner."

Un état d'esprit déjà mis en place par Antoine Griezmann qui se serait, d'après l'Equipe, lui aussi pris la tête avec Kylian Mbappé en mars dernier, lors du précédent rassemblement des Bleus.