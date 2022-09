"Condescendance, indignité et décadence" : les rires et la blague du "char à voile" de Mbappé et Galtier se font atomiser sur Twitter

Sacré Kylian Mbappé. Alors que le génie français s'érige régulièrement en héros du pays en affirmant qu'il n'est pas un footballeur comme les autres mais qu'il a des valeurs qui l'empêchent par exemple d'approuver des publicités pour de la malbouffe ou pour les paris sportifs, ses fameuses valeurs semblent finalement s'arrêter quand ses propres intérêts sont en jeu.

Le monde du foot est-il déconnecté de la réalité ?

Ca ne vous aura pas échappé cet été, entre la canicule, les incendies et la sécheresse d'un côté et les tempêtes et inondations de l'autre - sans parler de l'émergence d'épidémies désormais régulières (Covid-19, Variole du singe...), notre planète est désormais en plein milieu d'un dérèglement climatique qui apparait comme durable. Aussi, les thématiques et actions écologiques prennent de plus en plus d'importance dans notre quotidien afin d'en limiter les dégâts et espérer reprendre (un peu) le contrôle de cette triste situation.

A cet effet, le déplacement en jet privé du PSG pour Nantes ce week-end pour un match de Ligue 1 a soulevé quelques sourcils, la faute au bilan carbone catastrophique d'un tel voyage quand il existait potentiellement des solutions moins problématiques comme le bus ou le train pour des temps de trajet peu élevés. Le monde du foot serait-il déconnecté de notre réalité ? C'est ce qu'a tenté de savoir un journaliste en conférence de presse à la veille du premier match de Paris en Ligue des Champions face à la Juventus Turin pour la saison 2022/2023.

>> Kylian Mbappé marabouté par Paul Pogba ? Le festival de tweets qui nous ont fait rire face à l'affaire qui pourrait déchirer les Bleus <<

Christophe Galtier et Kylian Mbappé se moquent de l'écologie...

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, Christophe Galtier (entraineur) et Kylian Mbappé ont été interrogés sur ce fameux voyage et de possibles évolutions à l'avenir en fonction des matchs. "Est-ce que [les déplacements en train] c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs", a notamment été interpellé Galtier. Réponse de l'intéressé ? Après un long fou rire avec Kylian Mbappé, tous les deux visiblement peu concernés par un tel problème, l'entraîneur a offert une réponse pleine d'ironie : "Je me doutais qu'on allait avoir cette question là. Pour être très honnête, ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en chars à voile".

Puis, quand le BFF de Karim Benzema a de son côté été interrogé sur son sentiment vis-à-vis des voyages en avion, "L'utilisation des jets privés, vous en pensez quoi ?", le footballeur aux grandes valeurs censées changer le monde a préféré hausser les épaules avant de déclarer amusé, "Oh j'en pense rien", puis de partir en riant.

>> Kylian Mbappé : un nouveau très gros contrat bien loin du PSG, "dans le foot, on n'a pas cette émotion-là" <<