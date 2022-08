Kylian Mbappé marabouté par Paul Pogba ? Le festival de tweets qui nous ont fait rire face à l'affaire qui pourrait déchirer les Bleus

L'Equipe de France de football en danger ?

A moins de trois mois du début de la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps doit se demander où s'est encore cachée sa chatte après les matchs catastrophiques de l'Equipe de France en juin dernier. Alors que les Bleus apparaissaient comme les grands favoris de la compétition en mai 2021, juste avant l'Euro, la situation est plus que tendue aujourd'hui.

En plus des blessures des uns ou les méformes des autres, c'est désormais l'ego et les relations entre les joueurs qui laissent craindre l'explosion du groupe cet hiver. On a pu le voir avec l'affaire de la sextape où Karim Benzema a été condamné pour avoir participé à un chantage à l'encontre de Valbuena, les joueurs d'une même équipe ne sont pas forcément potes et sont prêts à tout pour écraser les autres. Comme quoi, la classe sur un terrain ne reflète en rien l'homme en-dehors.

Paul Pogba aurait marabouté Kylian Mbappé

Dernier exemple en date ? A en croire Mathias Pogba - le frère de Paul Pogba, le nouveau joueur de la Juventus Turin aurait tenté de s'en prendre à Kylian Mbappé d'une étrange façon. "Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu, a-t-il déclaré sur Twitter en réaction à un article de FranceInfo. Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi".

Oui, vous avez bien lu, l'ancien Mancunien aurait eu recours à un marabout pour s'acharner sur le joueur du PSG. Une situation absurde ? Si les rumeurs de jalousie / colère de certains cadres de l'EDF à l'encontre de Mbappé et Benzema existent depuis plusieurs mois - il serait reproché au duo de la jouer solo, de ruiner l'équilibre de l'équipe et de prendre trop de place dans les médias, FranceInfo assure que "le joueur dément" cette accusation.

Les supporteurs se marrent

Un situation inédite qui doit faire rire jaune Deschamps et ses nouvelles dents blanches, mais qui fait actuellement marrer tout le monde sur Twitter. Et pour cause, si les raisons du supposé recrutement d'un marabout n'ont pas été spécifiées (était-ce pour que Mbappé se blesse ? pour qu'il perde son talent ?), l'actuel niveau plus que moyen de Kylian Mbappé avec le PSG fait penser aux supporters que la sorcellerie fonctionne parfaitement.

En attendant la réaction officielle de Paul Pogba, mais également de Kylian Mbappé, on vous met une sélection des meilleurs tweets sur le sujet. On ne gagnera peut-être pas la Coupe du Monde 2022 cette année, mais on sent qu'on devrait bien se marrer avec les Bleus. Oubliez le Marrakech du Rire de Jamel Debbouze, c'est au Qatar que sera organisé le meilleur festival d'humour !