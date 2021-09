Kylian Mbappé : une diva en équipe de France ? "Capricieux et boudeur", ses coéquipiers "agacés"

Véritable chouchou du public lors de la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé en est aujourd'hui le mal-aimé, en attestent les sifflets des supporteurs de l'équipe de France à sa sortie lors du match des Bleus contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi 1er septembre 2021. En cause ? Selon beaucoup d'observateurs, le joueur du PSG aurait un ego surdéveloppé qui aurait des conséquences néfastes sur son comportement.

Kylian Mbappé boudeur et capricieux chez les Bleus

Et malheureusement pour l'attaquant, ce n'est pas le livre Du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté signé Baptiste Desprez qui viendra améliorer son image. Alors que son clash avec Olivier Giroud avant l'Euro 2020, ses bouderies durant la préparation, sa récente entrevue avec le président de la FFF pour réclamer du soutien ou son égoïsme sur le terrain (il semble ne vouloir jouer qu'avec Karim Benzema) ont déjà énervé beaucoup de fans, le journaliste - qui suit l'équipe depuis 2016, profite de son bouquin pour révéler la vérité sur sa place au sein des Bleus.

"C'est une star dans tous les sens du terme. Il peut te faire gagner un match sur un seul geste. Son potentiel est hallucinant mais il a aussi des côtés un peu plus difficiles à gérer", lui aurait ainsi confié un proche de l'équipe de France. Problème ? "Quand ça va moins bien, il devient un peu capricieux et se met à bouder. Ce n'est pas aisé pour l'équilibre du collectif"*.

Son comportement "agace au sein du groupe"

Et pour cause, tandis que le pote de Neymar ne serait "pas considéré comme un grand travailleur" en dehors des matchs, ce qui aurait tendance à "agacer au sein du groupe", sa faible implication à l'entraînement ne serait jamais sanctionnée. Au contraire, le jeune joueur bénéficierait de passe-droit de la part de Didier Deschamps et de son staff. Oui, là où le sélectionneur s'est récemment montré sans pitié envers Olivier Giroud, au point de le virer de l'équipe de France, le coach n'oserait jamais rien dire à sa star, même quand elle serait en tort, de peur de la froisser et qu'elle ne soit pas bonne sur le terrain, "Chaque phrase à son sujet peut être mal interprétée et Didier Deschamps marche parfois sur des oeufs."

Un statut de chouchou dont il abuserait constamment, "[quand le staff des Bleus le délaisse] il le fait ressentir, notamment en boudant", ce qui aurait logiquement fini par lui faire perdre le soutien de ses coéquipiers, lassés de son comportement de diva, "[Cette] situation constatée à plusieurs reprises dans la vie de l'équipe de France et n'a pas manqué d'irriter certains de ses coéquipiers". On comprend désormais mieux pourquoi la cohésion d'équipe, si forte en 2018, a totalement disparu aujourd'hui.

Autant dire que si certains supporteurs ont pu déchanter en apprenant la blessure de Mbappé avant la rencontre face à l'Ukraine pour un match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, les joueurs, eux, ont dû être soulagés de le voir partir... Le groupe vit (pas) bien.

*extraits tirés du livre par Le Figaro.