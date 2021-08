Equipe de France : Olivier Giroud "boycotté" par Didier Deschamps, les supporteurs en colère

L'Equipe de France sans Olivier Giroud

La cohérence et la logique ? Ce n'est pas chez Didier Deschamps que vous les trouverez. Ce jeudi 26 août 2021, le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa nouvelle liste pour les trois prochains matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 (Bosnie, Ukraine, Finlande).

A cette occasion, il a profité des blessures et méformes de certains cadres pour intégrer 4 nouveaux joueurs au groupe à savoir Théo Hernandez, Jordan Veretout, Moussa Diaby et Aurélien Tchouaméni. Mais surtout, il n'a pas hésité à éjecter Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France.

Didier Deschamps ne ferme pas la porte

Une véritable surprise au regard de son statut de cadre dans l'effectif et de sa réputation de "super-sub", qui s'explique difficilement. Et pour cause, après avoir critiqué durant des mois son faible temps de jeu à Chelsea tout en continuant à le sélectionner, Deschamps choisit le moment où l'attaquant retrouve enfin une importance sur le terrain avec le Milan AC, son nouveau club, pour s'en passer.

Alors attention, le sélectionneur l'a promis lors d'une conférence de presse, la porte n'est pas officiellement fermée pour le joueur, "Je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé, il a retrouvé du temps de jeu à Milan, c'est un choix sportif du moment. Il y a de la concurrence, Martial fait son retour. C'est mon choix aujourd'hui, à Olivier de continuer à être performant". Une déclaration qui peut tout de même prêter à sourire au regard du niveau actuel de certains concurrents présents.

Les supporters en colère

De fait, ce qui s'apparente en réalité à un boycott / une vengeance de la part du sélectionneur ne passe pas du tout auprès des supporters de l'Equipe de France. Entre ceux qui estiment que Deschamps est ingrat envers Giroud maintenant qu'il a récupéré Karim Benzema et ce, malgré tous ses services rendus avec les Bleus, "Deschamps mais quel hypocrite celui-là ! Depuis le retour de Benzema il a retourné sa veste contre Giroud", et ceux qui s'inquiètent de voir le coach se plier à l'ego de Kylian Mbappé (en froid avec Giroud depuis l'Euro 2020) pour ne pas froisser sa star, "Deschamps qui ne sélectionne plus Giroud .. tout ça c'est juste pour satisfaire Mbappé. Ça me dégoûte, il m'énerve de plus en plus ce joueur", cette absence est loin de faire l'unanimité.

Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater à quel point le double Champion du Monde, en tant que joueur et entraîneur, est aujourd'hui discuté, accusé d'avoir perdu la main sur son groupe et de se faire manger par ses propres joueurs.