Equipe de France : Didier Deschamps clashe Olivier Giroud et défend Benzema et Mbappé après l'Euro

Vous n'avez toujours pas digéré l'élimination précoce de l'Equipe de France à l'Euro 2020 ? Il va pourtant falloir déjà tourner la page. Et pour cause, c'est ce mercredi 1er septembre 2021 que les Bleus feront leur rentrée face à la Bosnie-Herzégovine avec le retour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022.

Olivier Giroud mis au placard par Deschamps

Et à cette occasion, on pourrait bien assister à un tremblement de terre. Homme fort de Didier Deschamps pendant des années, Olivier Giroud pourrait en effet être mis à la retraite internationale par le sélectionneur. Au détour d'une interview accordée à L'Equipe, ce dernier n'a pas caché être toujours en colère contre le nouveau joueur du Milan AC.

En cause ? Sa petite sortie après le match France-Bulgarie, qui n'avait pas plu à Kylian Mbappé. "Ça, il le sait, je le lui ai dit : il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude, a pointé du doigt Deschamps. Cela a généré de petites tensions sur deux, trois jours mais c'était lors de la préparation." Et visiblement, l'entraineur a la rancune tenace, même deux mois plus tard, au point de lui envoyer ensuite quelques tacles sortis de nul part.

Alors que L'Equipe mettait en avant son match convaincant face à la Bulgarie avant l'Euro, Deschamps a dans un premier temps balayé sa performance d'un revers de main, "Il joue une mi-temps et il marque deux buts à la fin, voilà. La réalité est qu'il a plus joué là que les trois derniers mois avec son club". Puis, il étonnamment laissé entendre qu'il ne comptait plus sur lui à l'avenir, alors même que Giroud vise encore le record de buts de Thierry Henry et que son arrivée au Milan AC devrait lui redonner du temps de jeu, "Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait, mais prenez l'exemple de Mamadou Sakho, je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'il a réalisé, mais c'était en novembre 2013. Olivier et quelques autres, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit. (...) Il y a toujours des pages qui se tournent, oui, à moins que les joueurs la tournent eux-mêmes, mais c'est rare. Après les compétitions, il y a des relais à prendre."