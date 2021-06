Pavard vs Varane, Pogba vs Rabiot... les Bleus sous tension durant l'Euro, "Ils se sont insultés"

Guerre froide chez les Bleus

En 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, tout semblait sourire aux Bleus et l'ambiance paraissait être idyllique sur le camp de base des joueurs (poke Adil Rami et son extincteur). En 2021, à l'occasion de l'Euro 2020, la situation était malheureusement différente, en atteste l'embrouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé avant même le premier match du tournoi.

Mais l'illustration parfaite de cette perte de cohésion au sein de l'effectif de Didier Deschamps s'est trouvée sur le terrain de Bucarest ce lundi 28 juin. Lors du 8ème de finale perdu par la France contre la Suisse, les Bleus nous ont en effet offert une leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire.

"Ils se sont insultés très souvent"

Ainsi, en plus de la prise de tête entre Coman et Deschamps devant les caméras (le joueur refusait de sortir malgré sa blessure) ou la guerre des familles entre les clans Pogba, Mbappé et Rabiot dans les tribunes, les joueurs ont passé 120 minutes à se critiquer sur la pelouse plutôt qu'à se soutenir.

Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe, a profité de son passage dans l'émission L'Equipe du Soir de ce mardi 29 juin pour faire des révélations hallucinantes, "Sur le terrain ça a été un truc de fou. Ils se sont insultés très souvent". Et à la question "qui étaient les principaux concernés par ces clashs inédits ?", ce sont trois duos qui se seraient illustrés, "Y a eu [des critiques] entre Pogba et Rabiot" et "Varane et Pavard" et "Varane et Pogba".

Pogba au centre des critiques

Pour ce premier duo qui ne devrait donc pas partir en vacances ensemble, le journaliste a notamment expliqué, "Pogba, on a vu tous ses côtés géniaux, mais il a été catastrophique sur le plan défensif sur tout l'Euro et Rabiot a été très fâché contre lui [à ce sujet]."

Et visiblement, le faible repli défensif du joueur de Manchester United aurait réussi à énerver tout le monde durant la rencontre, au point de briser l'unité défensive entre Varane et Pavard, "De ce que l'on sait, Pavard a répondu à Varane, 'Ouais bah t'es gentil, mais moi je suis tout seul, Pogba il fout rien.' Et Varane derrière il a dit à Pogba, 'Hey, t'as vu, Pavard il m'a dit que c'était toi qui foutais rien, faut que tu te bouges...' Et du coup, Pogba s'est retourné vers Pavard pour lui dire, 'Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec moi ?'"

Des clashs de cours de récréations que l'on retrouve probablement dans plein d'autres équipes, mais qui expliqueraient l'inhabituelle fébrilité défensive de l'Equipe de France cette année et le manque de solidarité entre les joueurs. Oui, si Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus, il va devoir trouver la clé pour calmer ces égos au risque de voir l'équipe foncer dans le mur... Ca tombe bien, Pascal le Grand Frère est libre !