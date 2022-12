"Il l'a enterré" : Kylian Mbappé vraiment marabouté par Paul Pogba ? Nouvelles révélations

Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour faire de la sorcellerie sur Kylian Mbappé, un témoin confirme

Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, avait fait des révélations sur le joueur des Bleus. Il aurait fait de la sorcellerie via un marabout, en lui demandant notamment de jeter des sorts à Kylian Mbappé. Le footballeur de la Juventus aurait été séquestré dans un appartement de Montévrain, en Seine-et-Marne, par des hommes encagoulés et armés de fusils d'assaut qui lui auraient alors fait du chantage. Ils auraient trouvé une clé USB avec des preuves contre Paul Pogba, et auraient demandé 13 millions d'euros à ce dernier en échange de leur silence.

Et des nouvelles révélations sur cette affaire de sorcellerie sont sorties. Mamadou M., qui était employé par Paul Pogba, s'est confié au JDD sur Grande, alias le marabout surnommé "sage". Le média a eu accès à une note qui dit : "Tu vois ce que Grande il a fait pour toi au PSG, à Kylian exactement ? (...) Il l'a enterré Kylian, pour ce match-là". Le match en question est celui du PSG contre Manchester United, en 8ème de finale de la Ligue des Champions de 2019. Mamadou M. confirme ainsi ces sorts qui auraient été jetés sur Kylian Mbappé.

"Il a commencé à me dire la vérité sur ce qu'il faisait, de la magie noire, tout ça avec l'accord de Paul Pogba"

Il a précisé qu'au début, il ne connaissait pas son identité et son job : "Auparavant, il faisant déjà appel à lui sans que je le sache (...) il m'a dit, c'était son oncle, je lui ramenais des sommes d'argent énormes, une voire deux par mois, sommes qui pouvaient aller jusqu'à 80 000 euros".

"Avec le temps, vu que je le voyais souvent, il a commencé à me dire la vérité sur ce qu'il faisait, de la magie noire, tout ça avec l'accord de Paul" a-t-il ajouté. Le marabout lui aurait donc confirmé que Paul Pogba était au courant pour la magie noire.

Le footballeur de l'Equipe de France avait assuré aux enquêteurs de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) que son marabout ne faisait que des "sadaqas", des aumônes. Puis il aurait expliqué avoir vu qu'il s'agirait d'un "charlatan qui ne faisait que prendre l'argent".