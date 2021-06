Kylian Mbappé arrogant ? Paul Pogba responsable ? La mère de Rabiot met le feu dans le clan Bleu

Les familles des Bleus en guerre

Grande favorite pour l'Euro 2020, L'Equipe de France de football a finalement été éliminée par la Suisse dès les 8èmes de finale ce lundi 28 juin 2021 après une défaite aux tirs au but. Une déception pour les supporters et une énorme frustration pour les joueurs, mais pas que.

C'est RMC qui a dévoilé l'information, les parents des joueurs - présents dans le stade de Bucarest ce soir-là, auraient eux aussi souffert de cet échec au point... de se faire la guerre en tribunes. Oui, pendant que les Bleus essuyaient leurs larmes sur le terrain et dans le vestiaire, Véronique Rabiot - la mère et agent d'Adrien Rabiot, s'en serait prise à la famille de Paul Pogba et à Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé.

Véronique Rabiot s'en prend aux proches de Paul Pogba...

Quelle mouche aurait bien pu la piquer ? A en croire Mohamed Bouhafsi, présent dans l'After Foot, Véronique Rabiot n'aurait pas apprécié les critiques de l'entourage de Pogba à l'encontre de son fils durant la rencontre, "Ca a commencé avec certains amis de Paul Pogba qui, à chaque fois, lors des prises de balle d'Adrien Rabiot, n'étaient pas satisfaits des passes de l'ancien joueur du PSG et qui se sont donc permis des commentaires assez acerbes". Problème, Véronique Rabiot se trouvait seulement deux rangs devant les proches en question et aurait donc tout entendu.

Aussi, quand la Suisse a finalement égalisé (3-3) dans les dernières minutes à la suite d'une perte de balle ridicule de Paul Pogba au milieu du terrain, la mère de Rabiot - qui avait encaissé les critiques jusque-là, n'aurait pas hésité à pointer du doigt cette erreur, "Elle s'est retournée vers toute la famille Pobga et a commencé à partir en colère sur ce geste. (...) Elle s'est rapprochée d'eux en expliquant que c'était inadmissible, que la perte du ballon de Pogba avait entrainé l'égalisation et que c'était inadmissible à ce niveau. L'échange a été extrêmement tendu entre les deux familles".

... et exige un recadrage de Kylian Mbappé par son père

Et visiblement, ce spectacle qui aurait surpris tout le monde en tribunes, "les autres familles [de joueurs] qui étaient présentes étaient choquées, interloquées", aurait repris une fois la séance de tirs au but terminée. Cependant, la nouvelle cible des critiques de Véronique Rabiot aurait cette fois-ci été Kylian Mbappé.

"Elle s'est dirigée tout droit vers Wilfried Mbappé, le père de Kylian, et là elle a craqué complètement" a dévoilé le journaliste, qui a alors précisé, "Elle a expliqué à Wilfried 'J'espère que vous prendrez conscience de l'arrogance de votre fils, que vous allez le remettre sur le droit chemin'". Puis, bien partie sur sa lancée, elle s'en serait également prise à un journaliste de TF1, qu'elle jugerait responsable de tout ce cirque autour du pote de Neymar, "Elle a fustigé l'attitude des journalistes envers Kylian Mbappé en disant qu'ils sont trop gentils avec lui, qu'on lui lèche tous les bottes".

Des critiques peu surprenantes ?

Un craquage total qui aurait duré "une vingtaine de minutes" et qui semble bien révélateur de la mauvaise ambiance dans le vestiaire des Bleus cet été. Après tout, pour que la mère d'Adrien Rabiot fasse autant de critiques sur Kylian Mbappé, c'est qu'elle doit forcément avoir des échos sur ce qu'il se passe en interne et du comportement de la star du PSG au sein de cette équipe.

Et, même si ce supposé comportement de la part de Véronique Rabiot est inadmissible, ce ne sont pas ces dernières semaines qui la feront mentir. Entre la prise de tête de Mbappé avec Olivier Giroud pour une simple critique sur le jeu, son envie de bouleverser la hiérarchie sur les penaltys durant la compétition ou sa prise de pouvoir sur les coups francs à la place d'Antoine Griezmann alors qu'il n'a jamais été efficace sur cet exercice, Kylian Mbappé - qui a loupé son Euro avec 0 but, a surtout brillé pour son ego plutôt que pour son talent...