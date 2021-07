Antoine Griezmann jaloux du retour de Karim Benzema en Equipe de France ? "Il a un égo démesuré"

Alors que les supporters des Bleus n'ont pas hésité à se moquer de la Suisse après sa défaite au tir aux buts face à l'Espagne, l'élimination de l'équipe de France, en 8e de finale de l'Euro 2020, est encore dans tous les esprits. Son match contre la Suisse aurait d'ailleurs causé quelques soucis entre les joueurs. Si l'on en croit les informations dévoilées sur la Toile, "ça se passait très mal" entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Paul Pogba, lui, se serait embrouillé avec Raphaël Varane et Paul Pogba.

Antoine Griezmann VS Karim Benzema ?

La situation était aussi apparemment tendue entre la mère d'Adrien Rabiot et les proches de Pogba et de Mbappé. Aujourd'hui, le journaliste indépendant et écrivain, Romain Molina, laisse entendre qu'Antoine Griezmann serait jaloux de Karim Benzema depuis son retour en équipe de France : "Il y a eu un problème notamment avec les visuels au sein de la Fédé. Il y a des joueurs qui se plaignaient de voir trop de visuels avec Karim Benzema. Alors, on ne va pas citer Antoine Griezmann car ce serait méchant de rappeler que Griezmann, même à la Coupe du monde, il casse les cou*lles à tout le monde parce qu'il a un égo démesuré", balance-t-il dans un live YouTube.

Romain Molina explique ensuite que les conflits entre les Bleus remonteraient à quelques années déjà : "Après, ce n'est pas juste parce que la France a perdu que ça explose. Dès 2018, il y avait beaucoup de tensions. Griezmann, c'est compliqué. Il sort plusieurs fois dans le vestiaire des phrases comme 'heureusement que je suis là' ou 'je vous ai encore sauvés'. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne peuvent plus d'entendre ça tout le temps."

"Nous allons revenir plus forts"

Ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes. En attendant, Antoine Griezmann a enfin réagi à la défaite des Bleus face à la Suisse : "Difficile de passer à autre chose après cette défaite ! Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus forts. Je tiens à vous remercier... vous les français présents dans les stades, devant vos écrans en famille ou entre ami(e)s. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match...", a-t-il posté sur Instagram.