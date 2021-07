Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en guerre durant l'Euro 2020 ? "Ça se passait mal, très mal"

Comment l'Equipe de France a-t-elle pu perdre l'Euro 2020 alors qu'elle est Championne du Monde en titre et pouvait compter sur le retour de Karim Benzema ? Tout simplement parce que l'ambiance au sein du groupe aurait été désastreuse. Depuis quelques jours maintenant, les langues commencent à se délier et il semblerait que les joueurs ont passé le début de cet été à se tirer dans les pattes (plutôt que dans les buts).

Ainsi, après l'embrouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, puis les insultes entre Adrien Rabiot et Paul Pogba ou les clashs entre Raphaël Varane/Benjamin Pavard/Paul Pogba, Sébastien Tarrago - journaliste de L'Equipe du Soir, a profité d'une récente émission pour faire une déclaration fracassante : selon ses informations, et contrairement à l'image qu'ils renvoient devant les caméras, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ne s'apprécieraient pas vraiment.

Relations tendues entre les attaquants des Bleus

"Entre Griezmann et Mbappé, c'était compliqué. Ça se passait mal" a confessé le journaliste, qui a précisé que dès l'apparition de l'attaquant du PSG chez les Bleus, le joueur du FC Barcelone aurait eu du mal à supporter l'arrogance de l'attaquant du PSG, qui aurait rapidement exigé des responsabilités malgré son jeune âge et alors que Griezmann venait de devenir le leader technique de la France, "Les responsabilités sont diluées, dans la vie, c'est toujours partagé. Quand Griezmann avait vu débouler Mbappé, il n'était pas forcément ravi dans le leadership".

Une situation conflictuelle qui aurait même débuté "dès la Coupe du Monde 2018", et qui se serait progressivement aggravée, "Ce sont des petites choses comme ça, une petite pierre, une deuxième et puis une troisième". Sébastien Tarrago l'a une nouvelle fois précisé, ces derniers mois "ça se passait mal, très mal entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé", ce qui aurait poussé Didier Deschamps à réintégrer Karim Benzema pour faire le lien entre les deux.

Problème ? Antoine Griezmann n'aurait pas du tout apprécié ce choix. Et pour cause, le retour du Madrilène l'a contraint à changer de poste sur le terrain, "Ce ne sont pas les mêmes joueurs mais ils ont des zones un peu similaires, donc il fallait trouver des solutions pour que ça fonctionne". Surtout, d'après les informations du Parisien cette fois, le Champion du Monde aurait vu d'un mauvais oeil son influence auprès de Mbappé avec un duo qui s'est coupé du reste de l'effectif, "Griezmann n'a pas apprécié que Mbappé affiche ostensiblement son bonheur d'évoluer avec la star du Real Madrid. Le Barcelonais est très proche de Giroud et les deux anciens, cadres de la maison Bleue, auraient aimé une affinité moins démonstrative".

Mbappé jaloux de Griezmann ?

Toutefois, n'allez pas croire que c'est Antoine Griezmann qui serait jaloux de Kylian Mbappé. D'après les journalistes de L'Equipe, le coéquipier de Lionel Messi à Barcelone penserait uniquement au bien des Bleus et à la cohérence du jeu de l'équipe. En revanche, ça ne serait pas le cas du pote de Neymar.

Selon François Verdenet, dans l'édition du 30 juin 2021 du Quotidien, Kylian Mbappé n'aurait pas supporté de voir l'importance d'Antoine Griezmann dans la tactique imaginée par Didier Deschamps cet été, "Ses relations n'ont pas toujours été fluides avec Olivier Giroud, dès la préparation, mais aussi avec Antoine Griezmann, dans une lutte d'influence souterraine et perceptible en interne durant le tournoi. Mbappé a souvent eu l'impression que Didier Deschamps voulait davantage construire son animation offensive autour de Griezmann que de lui, alors qu'il avait une connexion privilégiée avec Benzema".

Des révélations à prendre au conditionnel, mais qui ne seraient pas étonnantes. On s'en souvient, Kylian Mbappé avait profité d'une conférence de presse durant l'Euro pour tenter de bouleverser la hiérarchie sur les penaltys (Griezmann est le tireur n°1) et avait réussi à gratter le droit de tirer les Coups Francs directs alors même qu'il n'a jamais brillé dans cet exercice.

Vous l'aurez compris, tandis que les Bleus se retrouveront dès septembre pour des matchs de qualifications pour l'Euro 2022, Didier Deschamps ne va pas avoir beaucoup de temps pour réussir à réconcilier tout le monde...