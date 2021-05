Euro 2021 : Karim Benzema de retour en Equipe de France, les internautes explosent de joie !

Karim Benzema de retour en Equipe de France !

Décalé d'un an à cause de la crise sanitaire, l'Euro 2020 démarre le 11 juin ! A quelques semaines de la compétition, Didier Deschamps a dévoilé la liste de 26 joueurs de l'Equipe de France retenus en direct sur TF1 et M6. Il a surtout annoncé le grand retour de Karim Benzema après 5 ans d'absence, suite à l'histoire de chantage pour laquelle il comparaîtra en octobre prochain ! Le footballeur retrouvera donc sur le terrain Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphaël Varanne ou encore N'Golo Kanté.

"Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. Une où l'on s'est vu. On a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui", a expliqué Didier Deschamps avant de préciser : "Je considère qu'en faisant ce choix-là, c'est pour le bien de l'Equipe de France comme je le fais à chaque fois et que l'Equipe de France est censée être meilleure avec Kairm Benzema."