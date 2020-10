Karim Benzema absent de l'Equipe de France, il critique la gestion de Didier Deschamps

Benzema critique la gestion de son éviction des Bleus

Tandis que Olivier Giroud, son concurrent au poste de n°9, a récemment célébré en beauté sa 100ème sélection contre l'Ukraine (il était capitaine et a marqué un doublé), Karim Benzema n'est plus apparu en Equipe de France depuis le 8 octobre 2015. Une absence qui se répétera ce dimanche 11 octobre pour le match des Bleus contre le Portugal lors de la Ligue des Nations 2020, qu'il regrette aujourd'hui.

Lors d'une interview accordée à Universo Valdano, l'attaquant du Real Madrid a en effet confirmé, "Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale", avant de révéler ne toujours pas comprendre son éviction de l'EDF qui lui a fait manquer une finale de l'Euro 2016 et une victoire en Coupe du Monde 2018, "Je n'ai jamais eu d'explication, je pense que ce sont des choses qui viennent d'en haut. (...) J'ai demandé, ils ne m'ont pas répondu et c'est tout."

Une page tournée pour le madrilène

Il est difficile de savoir si le footballeur - qui s'est encore récemment moqué d'Olivier Giroud, a des problèmes de mémoire (son éviction a eu lieu suite à l'affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena et ses sous-entendus douteux concernent Didier Deschamps et le racisme), mais une chose est certaine, Karim Benzema a désormais tourné la page.

Après avoir confié, "Le point positif pour moi c'est que je peux me reposer et me concentrer sur Madrid", le buteur du club espagnol a confirmé ne pas se soucier de ne pas avoir de Coupe du Monde à son palmarès, "Ça n'a pas été douloureux de les voir être champions du monde, même si bien sûr j'aurais voulu y être, car j'ai gagné des Ligues des champions et beaucoup de titres. Honnêtement, ça m'a fait plus mal de ne pas avoir d'explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde".

L'explication de Didier Deschamps

Pour l'anecdote, alors que Karim Benzema avait déclaré en juin 2016 que Didier Deschamps avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France" en ne le retenant pas pour l'Euro, le sélectionneur des Bleus a profité d'un documentaire diffusé cette semaine à la télévision pour mettre les points sur les i concernant cette affaire. Au micro de l'Equipe TV, le coach a confié, "Ça a dépassé la ligne blanche. À un moment, on peut parler de tout. Mais après, avec les conséquences que ça peut avoir dans sa propre vive privée... Il y a des choses pour lesquelles je fais preuve de beaucoup de tolérance et d'empathie. Mais à un moment donné, la ligne blanche est là pour tout le monde."