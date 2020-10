Olivier Giroud entre un peu plus dans la légende des Bleus... et annonce un 4ème enfant ?

Olivier Giroud fête sa 100ème sélection et devient 2ème meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Ce mercredi 7 octobre 2020, les Bleus ont transformé un match amical en véritable show ! A l'issue de la rencontre France-Ukraine, l'équipe de France a écrasé son adversaire du soir 7-1. Un score incroyable qui est dû aux buts de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Corentin Tolisso, Vitaliy Mykolenko (contre son camp) mais surtout Olivier Giroud et ses deux buts. Le footballeur français qui évolue à Chelsea était clairement la star de ce match.

Pourquoi ? Car Olivier Giroud a fêté sa 100ème sélection, et peu de joueurs peuvent en faire autant. Mais en plus, avec son doublé, il a atteint les 42 buts. Le sportif qui avait été attaqué par les fans de Karim Benzema dépasse ainsi Michel Platini (41 buts) et devient le 2ème meilleur buteur de l'histoire des Bleus, derrière Thierry Henry (51 buts). Le tout devant Andrei Shevchenko, ex-buteur légendaire devenu sélectionneur de l'Ukraine et idole d'Olivier Giroud.