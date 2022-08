Cette influenceuse invitée en VIP à un match de foot a trouvé le meilleur moyen de faire rager les vrais supporters

Le retour en force de l'AC Milan...

Après plus d'une décennie d'attente, l'AC Milan - porté par ses Français Olivier Giroud, Théo Hernandez ou encore Mike Maignan, a été de nouveau sacré Champion de Serie A (Italie) au printemps 2022 en devançant son grand rival, l'Inter Milan. Un véritable exploit au regard de son statut d'outsider depuis quelques années, qui a permis au club de connaître un gain de popularité important.

Depuis le début de la saison 2022-2023, l'équipe italienne est fortement suivie et joue désormais devant un public venu en masse et acquis à sa cause. Une situation méritée mais qui amène un petit problème de logistique : étant donné que l'AC Milan (re)passionne les foules, les places pour voir les matchs partent beaucoup plus rapidement et se revendent à prix d'or sur Internet.

Aussi, quand le club invite des stars ou influenceurs à assister gratuitement à des matchs, histoire de se faire un peu de pub et valoriser son image, c'est peu dire que l'on peut entendre des dents grincer dans le stade. Mais quand en plus ces invités se comportent comme des enfants pourris gâtés, les dents se desserrent et les supporteurs laissent exploser leur colère.

... profite aux influenceurs

C'est notamment ce qui est en train de se passer depuis ce week-end. En cause ? L'influenceuse Ambra Cotti (1,4 million d'abonnés sur TikTok, près de 500 000 abonnés sur Instagram) était invitée ce samedi 27 août à suivre la rencontre qui opposait l'AC Milan à Bologne afin notamment de promouvoir la sortie du nouveau maillot Third de la team. A cette occasion, le club avait vu les choses en grands : chauffeur privé, une loge dédiée, des petits fours et boissons à volonté et, bien évidemment, deux places 5 étoiles pour elle et son copain.

Or, aussi étonnant que cela puisse paraître et alors même que le match a pourtant été marqué par un magnifique but d'Olivier Giroud, son 300ème en carrière, Ambra Cotti n'a rien trouvé de mieux à faire que de se filmer en train de faire comprendre à ses abonnés... qu'elle s'ennuyait. Bien évidemment, elle n'est pas la seule personne au monde à ne pas s'amuser devant du foot, mais son comportement est malgré tout vu comme un véritable manque de respect envers l'AC Milan qui l'a gracieusement invitée à la place d'un vrai fan et qui l'a même peut-être payée pour ça.

Le comportement d'Ambra Cotti fait polémique

Résultat, depuis plusieurs jours maintenant, Ambra Cotti se retrouve au centre de vives critiques sur les réseaux sociaux. "Ambra Cotti qui se rend à San Siro invitée par Milan pour faire de la publicité et qui en l'espace de 20 secondes passe de 'Milan, c'est mon équipe préférée' à 'Je m'ennuie' et 'Je ne comprends rien au foot'. Ca me casse les couilles que je n'ai pas", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Pitié mais offrez des places en loge à des vrais fans de foot, au lieu de les offrir à des pseudo-influenceurs", "Mais invitez des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller au stade bordel, ils en sortiront avec des étoiles dans les yeux" ou encore, "A ce stade, donnez la place au hasard à un fan pour ne pas en donner à ceux qui s'ennuient".