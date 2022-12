"On s'est retrouvés là, dans un moment..." : Olivier Giroud réagit à sa photo mythique de câlin avec Kylian Mbappé à la Coupe du Monde

"J'ai beaucoup rigolé sur les montages"

Ce mardi 6 décembre, Olivier Giroud était présent en conférence de presse. Et sans surprise, il n'a pu échapper à une question sur sa nouvelle bromance avec le seul joueur au monde qui trouve cool de se faire surnommer Kyk's. Sa réponse au sujet de cette accolade désormais mythique ? "Y avait rien de calculé, je vous rassure. On s'est retrouvés là, dans un moment... Oui, ça fait une très jolie photo."

Le recordman de but en sélection l'a ensuite précisé, il a rapidement été mis au courant de ces montages et il les assume pleinement : "J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. C'est simplement naturel, spontané." Si l'image peut effectivement faire rire, Olivier Giroud a simplement rappelé qu'elle était surtout la preuve que ce sport "fait vivre des moments magiques" au point d'oublier parfois les regards et les jugements.

"Bien sûr, ce n'était pas le but victorieux de la finale de la Coupe du monde, mais pour moi ce but voulait dire beaucoup, a-t-il ensuite confié. Marquer le premier but est une étape importante dans un match et on sait combien c'est dur." Puis, toujours au sujet de sa relation avec Mbappé, Giroud a révélé : "Elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Ca se voit aujourd'hui sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. C'est cet enthousiasme communicatif que l'on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe."

On espère désormais voir un autre câlin du genre samedi 10 décembre face à l'Angleterre avant une qualification pour la demi-finale.