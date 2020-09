Olivier Giroud attaqué par les fans de Karim Benzema, il a refusé l'OL par peur des représailles

Champion de France avec Montpellier, Roi des Cup et prix Puskas avec Arsenal, Champion d'Europe avec Chelsea, Champion du Monde avec la France, la carrière d'Olivier Giroud a de quoi en faire rêver plus d'un. Pourtant, malgré ses 267 buts et 79 passes décisives en carrière et son impact dans les différentes équipes où il est passé, l'attaquant des bleus ne fait pas toujours l'unanimité auprès du public. Et à en croire ses propos, cette défiance à son encontre joue même indirectement sur ses choix de carrière.

Des attaques inquiétantes

Cet hiver, Olivier Giroud était sur le point de quitter Chelsea afin de trouver du temps de jeu ailleurs. A cet effet, de nombreux clubs étaient venus toquer à sa porte comme la Lazio Rome, l'Inter Milan, Tottenham ou même Lyon. Des contacts qui n'ont finalement pas abouti, la faute notamment au club londonien, mais également à la peur des représailles. Le buteur des blues l'a confessé au Progrès, il a préféré refuser l'offre de l'OL afin de protéger ses proches.

"Sur le plan footballistique j'aurais pu assumer sans problème [d'intégrer le club]" a-t-il assuré dans un premier temps. "Mais je n'avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou entraîner des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j'ai vu comment certains réagissaient." De quoi parle-t-il ? Tout simplement de l'attachement des supporteurs Lyonnais envers Karim Benzema, l'enfant du club et l'éternel concurrent d'Olivier Giroud dans le coeur de nombreux fans. Il suffit en effet de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir la haine dont il fait l'objet de la part d'une partie d'entre eux, toujours prêts à dégainer une insulte et à l'accuser de tous les maux depuis que le Madrilène a perdu sa place en EDF.

Une situation frustrante

Aussi, malgré une relation saine avec l'attaquant du Real Madrid, "Je n'ai franchement aucun problème avec lui", Olivier Giroud a rappelé avec lassitude au Parisien qu'il n'avait pas envie de nourrir cette haine injustifiée en rejoignant le club français, "Depuis que Karim n'est plus en équipe de France, il y a clairement deux camps. Je ne ferai jamais l'unanimité, car on trouvera toujours des gens qui me rendront injustement responsable de son absence."

Une frustration pour le champion du monde 2018, "c'est la cruelle vérité. Je suis obligé de composer avec ça", mais ne comptez pas sur lui pour se laisser abattre. Il l'a encore prouvé à la fin du mercato hivernal à Chelsea, s'il y a bien quelqu'un capable de rebondir à tout, c'est lui.