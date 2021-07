Euro 2020 : la Suisse éliminée au tir aux buts, les supporters des Bleus se moquent

En tout cas, s'il y en a bien un qui n'a pas reçu de moqueries, c'est Luis Enrique, l'entraîneur de l'Espagne : "J'ai vécu la séance de tirs au but de la manière la plus calme possible car cela ne dépendait plus de moi et rien ne pouvait plus être fait. J'avais dit en début de tournoi que nous étions dans les huit meilleures équipes, sans exagération, maintenant nous sommes dans les quatre meilleures formations du tournoi. Il serait ridicule maintenant de ne pas songer à la finale", a-t-il confié en conférence de presse.