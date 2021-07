Kylian Mbappé critiqué après son penalty raté, Paul Pogba le défend : "Il n'y a pas de coupable"

Il a ensuite confié : "Il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C'est le plus important. C'est un grand joueur. C'est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n'y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l'accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts."

"C'est une leçon pour tout le monde"

L'Euro 2020 est donc terminé pour l'équipe de France. La défaite a encore du mal à passer pour les Bleus : "Je ressens un peu de tout. Je suis triste parce qu'on savait qu'on pouvait passer, en colère aussi parce que c'est un peu de notre faute si nous ne sommes pas passés. Mais je sais que c'est une rencontre qui va rester dans l'histoire parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions pour nous, les fans, tout le monde. Je vais me souvenir de ce match. C'est une leçon pour tout le monde, moi, l'équipe. Nous allons avancer", a expliqué Paul Pogba.