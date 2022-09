"Vous vous êtes agenouillés, c'est lamentable" : la FFF cède au boycott de Kylian Mbappé, les supporters n'en peuvent plus

Kylian Mbappé boycotte à nouveau les sponsors de l'EDF

Tandis que l'Equipe de France effectue sa rentrée cette semaine, à deux mois seulement de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé vient de se faire remarquer pour une mauvaise raison. D'après un communiqué de son entourage, transmis à l'AFP, le joueur du PSG a en effet "décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue" ce mardi 20 septembre 2022 dans le cadre des opérations liées aux sponsors de la FFF.

La raison ? Lui et ses représentants "regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde" vis-à-vis de la convention des droits à l'image des joueurs mise en place par la Fédération.

Une situation identique à celle de mars dernier où l'attaquant de l'Equipe de France s'était déjà illustré pour son boycott d'une opération marketing, estimant qu'il méritait d'avoir un droit de regard sur les marques auxquelles sont associés les joueurs lors de ces opérations.

Une hypocrisie pointée du doigt

Or, ce nouveau boycott - qu'il vient de lancer en solo, sans le soutien de ses coéquipiers, fait particulièrement rire jaune les supporters sur les réseaux sociaux. Là où son combat contre les pubs pour les paris sportifs ou la malbouffe peut s'entendre et être salué, son hypocrisie actuelle l'empêche d'être vu comme le héros qu'il aimerait être.

Et pour cause, à l'heure où de nombreuses voix s'élèvent pour protester contre la Coupe du Monde au Qatar, la faute aux nombreux droits humains bafoués par les dirigeants du pays, notamment au sujet des ouvriers morts par milliers pour la construction des stades, son silence apparaît comme étonnant. Surtout quand on sait que même son concurrent du moment, Erling Haaland, n'avait pas hésité à manifester son mécontentement (avec l'équipe de la Norvège) à l'égard de cette compétition en 2021.

De même, le timing de ce boycott fait grincer quelques dents quand on se souvient qu'il y a quelques jours encore, il se moquait ouvertement des problèmes écologiques soulevés par les déplacements de son club. Une situation qui laisse entendre que Kylian Mbappé a donc une indignation à géométrie variable et que celle-ci semble surtout aller dans le sens de ses propres intérêts.

Les supporteurs saoulés par son comportement

Aussi, il n'est pas surprenant de découvrir que cette nouvelle annonce durant le rassemblement de l'EDF ne lui apporte que très peu de louanges aujourd'hui. Au contraire, les internautes se montrent au mieux taquins, au pire en colère, contre son comportement jugé égoïste et non héroïque.

"Mbappé est ok pour jouer à la CMD au Qatar, rigole lorsqu'on parle de problèmes écologiques mais prendre des photos pour Uber Eats ou Coca, il ne veut pas" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Les soi-disant principes n'ont plus beaucoup de poids quand on est payé par un État dont on peut douter des droits de l'homme", ou bien "Kylian Mbappe sera-t-il aussi "soucieux des droits humains" lorsqu'il s'envolera pour le Qatar afin de participer à cette scandaleuse Coupe du Monde ?".