"Ils l'ont fait !" : ce futur adversaire de l'Equipe de France va boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar

Les supporters applaudissent

Un parti pris unique parmi les équipementiers des équipes qui participeront à la Coupe du Monde (adidas, Nike, Puma...), qui a été rapidement salué par les internautes. Alors que des appels au boycott se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux, la faute évidemment à la problématique des droits humains (morts sur les chantiers, ouvriers non payés, droits LGBTQ+ bafoués), mais également écologique, le public applaudit de voir une telle marque partir en croisade contre le Qatar et le choix de la FIFA.

"Bravo à Hummel et à la sélection du Danemark. (...) On pourra toujours dire que les Danois et l'équipementier pouvaient boycotter la CDM mais au moins ils auront un signe visible en mondovision. Respect" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Acte de grande classe de Hummel et du Danemark", ou encore "Vraiment des chefs".