Le Danemark bientôt viré de la Coupe du Monde 2022 ? Le Qatar en colère après le boycott de l'adversaire de l'Equipe de France

Futur adversaire de l'Equipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Danemark - par l'intermédiaire de son équipementier, a décidé de boycotter à sa façon le tournoi international. Ce mercredi 28 septembre, la marque Hummel a en effet dévoilé les nouveaux maillots de la sélection qui ont pour particularité de (presque) invisibiliser les différents logos.

"C'est un signe de protestation contre le Qatar et sa gestion des droits humains. C'est pour cela que nous avons décidé d'atténuer tous les détails sur les nouveaux maillots du Danemark, dont notre logo et nos iconiques chevrons, a notamment expliqué Hummel. Nous ne souhaitons pas être visible durant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes [parmi notamment les ouvriers recrutés pour construire les stades, ndlr]."

Le Qatar en colère contre le boycott du Danemark

Une décision créative forte et un message puissant qui ont été salués par les internautes mais qui, sans grande surprise, n'ont pas du tout fait plaisir au pays organisateur de la Coupe du Monde. Alors que des appels au boycott se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux de la part de fans de foot qui assurent qu'ils ne suivront pas les matchs cette année, en raison notamment des problèmes climatiques et humains liés à la compétition sur place, les dirigeants ont de leur côté fait entendre leur déception.

"Le Comité d'organisation (SC) a travaillé avec le Gouvernement qatari pour assurer que l'héritage social du tournoi soit pérenne, a notamment déclaré Le Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage dans un communiqué envoyé aux médias du monde entier. Le Comité (SC) a contribué à la mise en oeuvre de réformes importantes du droit du travail, le Qatar ayant promulgué des lois visant la protection des droits des travailleurs et leur assurant de meilleures conditions de vie."

Une mise au point étonnante et déplacée quand on pense au récent reportage d'Amnesty International qui met en lumière la réalité (déplorable) du terrain pour les travailleurs, dont près de 6500 d'entre eux auraient perdu la vie ces dernières années (voir ici), mais le Comité ne s'arrête pas là.

"Nous contestons la position selon laquelle ce tournoi aurait coûté la vie à des milliers de personnes"

Après avoir assuré, "A travers des collaborations avec l'UEFA, avec des instances dirigées par la FIFA et d'autres entités indépendantes, nous avons engagé un dialogue constant et transparent avec la Fédération danoise de football (DBU). Ce dialogue a permis de mieux informer sur les progrès réalisés", celui-ci a déploré qu'une telle action d'Hummel et du Danemark pouvait nuire à l'image que le Qatar tente aujourd'hui de renvoyer.

"Pour cette raison, nous contestons la position du groupe Hummel selon laquelle ce tournoi aurait coûté la vie à des milliers de personnes, est-il ainsi écrit. En outre, nous nous opposons à la banalisation de nos efforts et de notre engagement à protéger la santé et la sécurité des 30 000 ouvriers qui ont pris part à la construction des stades de la Coupe du Monde de la FIFA™️ et aux autres projets en lien avec le Tournoi".

Le Danemark viré ?

Désormais, une question se pose : avec son boycott, le Danemark risque-t-il d'être interdit de Coupe du Monde 2022 ? Pour l'heure, cela paraît difficile à croire. Alors que le Qatar tente de s'acheter une bonne image auprès du grand public, on n'imagine pas le pays interdire l'accès aux Danois à deux mois du mondial. Cela déséquilibrerait la compétition, créerait un précédent très grave et provoquerait une vague d'indignation générale. Bref, une mauvaise publicité.

Et du côté de la FIFA ? On le sait, la Fédération est toujours la première à se courber devant les organisateurs face à l'argent qui est en jeu. De fait, même si les dirigeants n'ont pas encore réagi, il n'est pas impossible qu'ils sortent rapidement une règle de leur chapeau pour obliger le Danemark à changer de maillots sous le prétexte, par exemple, de la loi n° 4 du règlement de la FIFA, qui stipule que "l'équipe dont l'équipement de base obligatoire présente une inscription ou un slogan politique, religieux ou personnel sera sanctionnée par l'organisateur de la compétition ou par la FIFA". Et dans le cas d'un refus du Danemark, la sélection pourrait donc être remplacée légalement par une autre...

Que le Qatar et la FIFA se rassurent, si la France a déjà fait grève lors d'un tournoi en 2010, la FFF et les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont pas autant de valeur et ont de leur côté très hâte de jouer la Coupe du Monde, qu'importe tous les problèmes pointés du doigt.