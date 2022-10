"Il est petit..." : Cyril Hanouna félicite Squeezie... mais ne peut s'empêcher de lui balancer un tacle

Ce week-end, Cyril Hanouna a félicité Squeezie pour le GP Explorer au Mans, la course automobile ayant fait un record d'audience sur Twitch. "Très très lourd ce que t as fait @xSqueeZie j'ai 1 000 personnes qui m'ont tél en live de là-bas ! La folie ! Fort ! T'as tout ken !" a écrit l'animateur de TPMP dans un tweet. Mais ce message posté sur Twitter, "Baba" semble le regretter.

Ce lundi 10 octobre 2022 dans TPMP sur C8, Cyril Hanouna a révélé qu'il avait félicité Squeezie (qui a changé de créneau sur Twitch) avant de découvrir qu'en 2017, le YouTubeur l'avait clashé dans Quotidien sur TMC. Yann Barthès avait demandé à la star de YouTube de donner un nom d'une personnalité qu'il ne voulait plus voir dans les médias. "Cyril Hanouna" avait répondu Squeezie, "On m'a dit de pas la faire... C'est parti, le clash !".

"Franchement, je pense que c'était une vanne. J'aurais fait pareil" a d'abord réagi Cyril Hanouna, en apprenant ce que Squeezie avait dit sur lui.

L'animateur tacle gentiment l'influenceur : "Il est petit. Il est vraiment petit. Petit petit !"

Matthieu Delormeau a alors demandé au présentateur de TPMP : "Invitez-le, quand même, parce qu'il est très très beau !". Et là, Cyril Hanouna n'a pas pu s'empêcher de lui balancer un petit tacle : "En vrai... Tu vas voir. Il est petit. Il est vraiment petit. Petit petit !", "petit comme Kelly" (en référence à Kelly Vedovelli).

"Vous recommencez à le tacler !" a alors fait remarquer Gilles Verdez, avant que Matthieu Delormeau précise : "On peut être très beau et petit". Cyril Hanouna dont le retour dans TPMP avait été critiqué a alors conclu : "On va l'inviter. Je l'aime bien et j'aime bien ce qu'il fait. On va voir. On verra bien...".