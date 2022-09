"Condescendant au possible, pitoyable" : Squeezie a changé de créneau sur Twitch et ça crée un vrai drama

Les streameurs en danger ?

Un simple détail ? Pas du tout. On le sait, la spécialité de Squeezie est YouTube et c'est donc sur cette plateforme qu'il génère le plus d'argent grâce aux placements de produits, la pub + la visibilité accrue pour ses réseaux et ses produits dérivés. A l'inverse, la carrière de Wankil, Mister MV & Cie passe avant tout par Twitch, ce qui les oblige à maintenir une bonne audience afin de préserver leurs revenus obtenus à travers les abonnements et les dons.

Autrement dit, ce déménagement est plus sensible qu'il n'y parait car il pourrait contraindre une partie de la communauté du studio à arrêter / ralentir les dons, et donc mettre en péril (même si on extrapole un peu pour l'instant) la stabilité financière des autres créateurs. Et ce ne sont pas leurs réactions pleine d'ironie sur Twitter qui nous feront penser le contraire.