Squeezie modifie une vidéo après des accusations de viol envers l'un de ses figurants

Après une première édition publiée en avril 2022 qui avait cartonné sur sa chaîne (plus de 9 millions de vues à ce jour), Squeezie était de retour ce mardi 30 août 2022 avec une nouvelle version de son concept de "Où est Charlie ?" version XXL. Et pour l'occasion, le vidéaste était cette fois-ci entouré de Inoxtag, Maskey et Michou.

Une vidéo qui a encore une fois connu un incroyable succès (près de 5 millions de vues en 3 jours, près de 430 000 likes et plus de 8 700 commentaires), mais qui s'est retrouvée au centre d'une vive polémique sur Twitter.

Un figurant de Squeezie accusé de viol

En cause ? Comme on a pu le découvrir à la fin de la vidéo, une fois la partie terminée, Squeezie a laissé la place à l'un de ses abonnés pour un moment très spécial. Bien que le YouTubeur ne connaissait pas personnellement ce fan, il lui a néanmoins permis de faire sa demande en mariage auprès de sa compagne, présente à ses côtés, et ce devant les caméras. Une séquence mignonne sur le moment, mais qui a choqué quelques personnes.

"Voir ton violeur passer pour un mec archi bien à la fin de la vidéo de Squeezie, plutôt cool pour commencer la journée (...) Si je peux rajouter, il a fait ça j'avais 14ans et lui 20 ou 21 je sais plus", a notamment déclaré Laura, une abonnée de Squeezie sur ses réseaux sociaux, avant de préciser qu'elle parlait spécifiquement du nouveau fiancé.

Une révélation inattendue qui a bouleversé les internautes, d'autant plus qu'elle a rapidement été suivie par de nouvelles accusations de potentielles autres victimes. Ainsi, en plus d'un témoignage très poignant d'une certaine @Rookaha, "Aujourd'hui journée un peu compliquée quand je découvre la personne m'ayant abusée/agressée sexuellement en 2013/2014 sur une vidéo de Squeezie, et j'apprends également que je ne suis pas la seule mais que nous sommes des dizaines de victimes", Laura - qui aurait été contactée par d'autres jeunes filles, a par la suite partagé de possibles captures d'écran de conversations incriminantes.

(Etant donné qu'il ne nous est pas possible de les authentifier, on en parle au conditionnel).