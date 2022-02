Cyprien Iov et Squeezie, la fin d'une amitié : des YouTubeurs dévoilent l'envers du décor du YouTube Game

En cette veille de la Saint-Valentin, Cyprien a décidé de briser de nombreux coeurs. Après avoir annoncé une belle nouvelle à l'occasion d'une FAQ postée sur sa chaîne YouTube - il est papa pour la première fois d'un petit garçon, le créateur n'a pas hésité à en dévoiler une plus triste. Laquelle ? Il n'est aujourd'hui plus en contact avec Squeezie.

Cyprien et Squeezie, la fin d'une amitié

Au détour de différentes questions sur sa relation avec le célèbre YouTubeur avec lequel il a collaboré durant des années, notamment via la chaîne Cyprien Gaming renommée ensuite Bigorneau et Coquillages, "Il est où Squeezie ?", "On peut espérer un retour du duo ?", l'animateur du podcast 301 vues a confessé que leur relation était brisée.

"Depuis deux ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles, plus de trucs... Ce n'était pas mon choix, a-t-il dans un premier temps déploré face caméra, très touché par la situation. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage et c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser."

Puis, il l'a ajouté plus loin, "Je dois me faire une raison. Aujourd'hui je rebondis, je me dis que je ne l'ai pas choisie, ça ne sert à rien d'en avoir honte, y a tout le reste qui roule." Il n'est pas entré dans les détails, mais il a tout de même conclu par ceci, "Je sais que certains d'entre vous seront peut-être déçus, mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi et la vie continue".

Les YouTubeurs lèvent le voile sur le YouTube Game

Une ultime phrase qui n'est pas passée inaperçue puisque les internautes se sont rapidement déchaînés sur les réseaux sociaux. Comme on peut le découvrir sur Twitter, nombreux sont ceux à désormais faire part de leur déception et incompréhension, et à réclamer des explications à Squeezie sur ce ghosting inattendu. Pour l'heure, le YouTubeur n'a pas encore réagi, mais les langues d'autres créateurs se sont à l'inverse déjà déliées.

Sans pour autant entrer dans un clash avec Squeezie et Cyprien - sauf Ibra TV qui a balancé, "Au final j'avais raison sur son cas", beaucoup de vidéastes ont en effet décidé de lever le voile sur l'envers du décor peu gratifiant de ce milieu. Oui, alors que tout le YouTube / Twitch Game semble baigner dans la joie, la bonne humeur et l'amitié dans les vidéos ou durant les lives, il s'agirait en réalité d'un véritable monde de requins où chacun la jouerait solo, quitte à se servir des autres pour avancer.

Devant le buzz des propos de Cyprien, Anil B (WaRTeK) a notamment déclaré, "Comme un air de déjà vu tiens", tandis que Avner Peres n'a pas hésité à pointer du doigt l'hypocrisie de cet univers, "Le nombre de Youtubers de mes couilles qui ont arrêté de me parler des qu'ils ont dépassé mon nombre d'abonnés, vous seriez étonné". Il l'a bien évidemment précisé, "Après, y'a quand même des gens sincères et qui font preuve de loyauté", mais selon lui "une bonne partie des Youtubers se prennent pour des oufs pour pas grand chose."

"Ne jamais oublier qu'on a chacun notre navire"

Des propos notamment approuvés par Bruce Benamram (ePenser), "Mais tellement vrai. (...)" qui a révélé, "S'en foutre, c'est la bonne solution, mais d'abord ça fait mal. (...) C'est comme tous les milieux compétitifs. Y a des gens qui sont cleans en toutes circonstances, y a des pourris à coeur, et y a toute la gamme entre..."" De son côté, Superflame a confessé que ce milieu n'était pas différent des autres et que l'égoïsme n'était jamais loin, "Faut tracer sa route et ne jamais oublier qu'on a chacun notre navire, même si parfois on invite certains à monter dessus et qu'on y passe de chouettes moments".

Enfin, Ganesh a rappelé qu'il était important de faire attention aux apparences, que ce soit pour les créateurs comme pour les spectateurs : "Je pense que des amitiés qui ont commencé avec Youtube se finissent forcément à cause de Youtube. Parce que partenariats, parce que image à protéger, parce que plein de raisons. (...) Si certains se sont vus plus en tant que collaborateurs qu'amis, normal que ça se finisse".

On ne le dira jamais assez, la YouTube Money ne fait pas toujours le bonheur...