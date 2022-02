Cyprien papa de son premier bébé : "C'est le plus gros événement de ma vie"

La star de YouTube a annoncé une grande nouvelle dans une nouvelle vidéo (FAQ) sur YouTube. Cyprien Iov, plus connu sous le nom de Cyprien, a révélé ne plus parler à Squeezie. Mais il a aussi et surtout révélé être devenu papa pour la première fois. Le YouTubeur a parlé de son bébé qui "va bien", comme la maman Aurélie Dunand. Mais ne comptez pas sur lui pour poster des photos de l'enfant, il préfère garder sa vie privée, privée justement.

A 32 ans, la star de YouTube a donc eu un bébé. "C'est le plus gros événement de ma vie, tout simplement. Le petit va bien, la maman va bien, et je suis extrêmement fatigué. C'est un bonheur incroyable" a-t-il précisé, "Il est arrivé plus tôt que prévu". Mais Cyprien n'a pas précisé le sexe du bébé, ni le prénom donné à son enfant. Son bébé : "J'en suis gaga. C'est simple : je prends des photos toute la journée" Même si Cyprien ne s'est pas étendu trop longtemps sur l'accouchement et le bébé, il a tout de même expliqué prendre son enfant sous tous les angles : "J'en suis gaga. C'est simple, je prends des photos toute la journée". "Je ne vous montre pas de photos parce que la vie privée tout ça, mais il est chou à 1 000%" a-t-il ajouté, donc ne vous attendez pas à voir des clichés du bébé. "Voilà, c'est annoncé. Je n'en dirai pas plus parce que ça relève de la vie privée. Mais je suis très content, extrêmement fier, j'ai rejoint le FC darons" a-t-il conclu. Très discret sur sa vie privée, Cyprien souhaite donc garder sa vie privée pour lui. En couple avec Aurélie Dunand depuis près de 15 ans, il avait confié à Public à propos de la mère de son enfant : "On est très fusion­nels, insé­pa­rables. Je suis très stable affec­ti­ve­ment. Elle a été ma première histoire sérieuse et ce fut la bonne". Dans cette même vidéo YouTube, Cyprien a aussi parlé de ses projets (il va notamment réaliser un film pour le cinéma) mais a aussi évoqué Squeezie. Squeezie qui a dépassé Cyprien en nombre d'abonnés aurait coupé les ponts avec son ancien ami.