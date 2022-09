"Ca ne me fait plus du tout rire" : Squeezie réagit au (faux) "nude" de lui qui circule sur Internet

Après cinq semaines de vacances cet été - ponctuées néanmoins par une vidéo tournée en amont qui a malheureusement fait polémique, c'est ce mercredi 7 septembre 2022 que Squeezie a effectué sa rentrée sur YouTube. A cette occasion, le vidéaste a débuté cette nouvelle saison par une FAQ classique. De quoi lui permettre de parler de l'avenir de sa marque de vêtements, de la suite de sa BD Bleak, de l'évolution de son format thread horreur, de son changement d'horaires pour ses streams sur Twitch, mais également de faire le point sur une improbable rumeur.

Un nude de Squeezie sur Twitter ? Le vidéaste répond

Depuis quelques mois/années, une photo très particulière circule en effet sur Internet. Au programme ? On y retrouve Squeezie en plein selfie miroir... totalement nu, la zigounette à l'air (voir vidéo dans notre diaporama). Le YouTubeur aurait-il envoyé un nude à la mauvaise personne et avant de voir ses abonnés récupérer l'image pour se la partager ? Est-il victime de revenge-porn de la part d'un(e) ex ? Non et non.

Il l'a assuré devant sa caméra, il s'agit tout simplement d'un fake. "Ce putain de nude est faux. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait", a-t-il dans un premier temps révélé, avant d'ajouter avec humour, "La première fois qu'on me l'a envoyé, j'ai cru - alors que j'ai jamais fait de nude de ma vie, j'ai cru que j'en avais fait un et que je l'avais oublié. Alors qu'il est faux".

Mais du coup, quelle est l'origine de cette photo maudite ? "Il est tiré d'une vidéo qu'on avait faite avec Cyprien sur la chaîne Bigorneau et Coquillage à l'époque, où l'on jouait à un jeu et le perdant devait montrer une photo dossier, a-t-il recontextualisé en dévoilant sa preuve à l'écran. Et j'avais montré cette photo dossier de moi après la salle. Je venais de me mettre au sport... Tu connais, on prend quelques petites photos pour voir l'évolution".

"Là, ça ne me fait plus du tout rire"

Une explication qui fait sens et qui devrait soulager les pauvres âmes innocentes parmi ses abonnés qui ont pu être traumatisées par ce cliché en découvrant le YouTubeur sous un autre angle. En revanche, sachez que si Squeezie s'amuse de voir un montage aussi bien réalisé, "ça m'a fait taper une barre", il a également précisé qu'il était nettement moins fan de le savoir en circulation sur les réseaux.

"J'ai appris que beaucoup de gens s'amusaient à envoyer ce faux nude à des fans assez jeunes, a-t-il déploré. C'est extrêmement choquant, voire même traumatisant. Et quand je dis des fans jeunes, je parle carrément d'enfants littéralement, et là ça ne me fait plus du tout rire." Face à une telle situation qui a visiblement alerté des parents, Squeezie a donc haussé le ton, "Le troll, c'est marrant, mais faut faire attention à ne pas pousser la barre méga loin et tomber dans des trucs obscènes qui font rire globalement personne. (...) C'est vraiment pas drôle".

Le message est passé, reste à espérer que le nude restera désormais enterré dans les bas-fonds d'Internet.