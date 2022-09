"Je sais même pas pourquoi je pleure" : Elsa Bois émue aux larmes par Michou et sa belle preuve d'amour

A partir de 17,17 minutes dans la vidéo YouTube, la question "C'est quoi le meilleur souvenir que tu as avec lui ?" est posée à Elsa. "Ça paraît bateau de dire ça, mais c'est les derniers, les derniers moments qu'on a passés ensemble. Là, tu vois, il est venu me voir sur le prime, j'étais tellement heureuse qu'il soit là" a-t-elle confié très touchée, avant de lâcher : "Oh non, arrête" et de pleurer d'émotion.

"Oh non. Oh putain, ça fait bizarre, je me rends pas compte. Forcément les gars, Elsa elle a repris la saison de Danse avec les stars et je suis allé la voir pour son premier prime de Danse avec les stars. Mais moi je me rends pas compte dans ma tête, c'est en mode 'Elsa va faire son prime, c'est normal que je sois là'" a alors réagi Michou, ému lui aussi.

Toujours émue par cette belle preuve d'amour de son boyfriend, Elsa se montre en larmes et a avoué : "Je sais même pas pourquoi je pleure parce que c'est pas négatif", "mais j'étais trop heureuse qu'il soit sur le prime". "Quand le prime va être diffusé", "il va y avoir beaucoup de haine surtout sur lui, il va y avoir beaucoup de critiques, je sais que ça va être compliqué pour lui d'encaisser tout ça parce qu'il sait que les gens, dès qu'ils peuvent être méchants, dès qu'ils peuvent critiquer ou quoi, c'est facile en fait", "et qu'il ait été là, qu'il ait été là pour me soutenir... Il va essayer d'être là au maximum sur les primes, il m'encourage tous les jours. Il m'a dit : 'Je suis trop content, ton partenaire, il a l'air génial'. Ouais le prime, j'étais vraiment trop heureuse qu'il soit là. C'est mon meilleur souvenir pour l'instant".

"Et la Thaïlande aussi, les vacances qu'on a eu ensemble, c'était une vraie bulle de bonheur. Et vraiment tous les deux, on avait une vraie complicité qu'on avait moins eu pendant l'été" a-t-elle précisé. "Je savais, elle m'avait dit quand j'étais venu sur le prime que ça lui avait fait plaisir" a expliqué le YouTubeur, "je sais que c'est une période difficile, comme elle l'a dit, je vais répéter ce qu'elle a dit mais avec les critiques et tout on sait qu'elle va en prendre plein la gueule, je vais en prendre plein la gueule, son nouveau partenaire il va en prendre plein la gueule. Je suis chamboulé".

Et à partir de 27,07 minutes dans la vidéo, une autre question est posée à Elsa : "Est-ce que Michou t'impressionne ?". "Ouais" a alors répondu sa copine, "il m'a impressionnée par le travail qu'il a abattu. C'est fou parce que les gens, et moi aussi je l'avais un petit peu au début, on a cette image de garçon, de l'enfant qui est là juste pour rigoler, pour réagir, qui crie un peu partout parfois, qui se jette dans des trucs, qui casse des trucs, qui fait un peu le bazar et tout. Mais c'est impressionnant de voir, j'avais déjà vu avant, mais cet été, la face un peu entrepreneur, gérant d'entreprise, qui vraiment a tout géré : le studio, l'organisation des vidéos, qui trouve des concepts, qui appelle des gens".

"J'ai vu la phase gestion et passionné et ça c'est ce qui m'a le plus impressionnée, et en plus, en parallèle, il gérait un peu la vague de critiques qu'il s'est pris sur Twitter" a-t-elle ajouté, "Ça a été très compliqué cet été parce que lui il était vraiment dans le truc de préparer la rentrée mais cet été je lui avais dit 'pourquoi tu fais pas une pause ?'. En plus, les gens, ça les préparera un peu à ce qui va arriver à la rentrée, ça leur fera un peu la surprise", "et il était là : 'Non, je veux produire du contenu, vraiment à fond, je veux sortir des super vidéos'. Il avait vraiment beaucoup bossé et donc il s'est pris cette vague de critiques et de haine qui étaient injustifiés" "ça ne sert à rien de critiquer".