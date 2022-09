"Je vais chialer" : Elsa Bois émue, elle se confie avec nostalgie sur la naissance de son couple avec Michou

Elsa Bois émue en revoyant ses danses avec Michou dans Danse avec les stars 2021

Elsa Bois et Michou se sont montrés dans une nouvelle vidéo YouTube, intitulée "AVEC ELSA ON RÉAGIT À NOS PASSAGES SUR DANSE AVEC LES STARS ! (on était trop mignon)". Pendant plus de 22 minutes, vous pouvez voir le couple (ils avaient officialisé en janvier 2022) en train de revoir leurs prestations dans Danse avec les stars 2021. Eh oui, alors que la danseuse se prépare pour Danse avec les stars 2022 (la saison 12), dont le premier prime est diffusé ce vendredi 9 septembre 2022 sur TF1, elle a fait un retour en images sur sa première saison où elle a trouvé l'amour en la personne de son partenaire de l'époque, Michou.

Et dès le début de la vidéo, Elsa Bois s'est dévoilée émue, au bord des larmes. "J'essaye de retarder le moment où on va regarder les vidéos" a-t-elle même avoué à son chéri. "Pourquoi ?" lui a demandé Michou, surpris, avant qu'elle ne lui avoue : "Parce que je sais que je vais chialer". C'est donc avec émotion qu'ils ont revu ensemble leurs moments sur le plateau de DALS, en mode nostalgie.

Le couple revient sur les rumeurs de bisous sur le tournage de DALS

Ils ont profité de cette vidéo pour se confier sur la naissance de leur romance. Car Elsa Bois et Michou se sont mis en couple seulement après le tournage de Danse avec les stars 2021, mais déjà pendant les primes et les entraînements, les juges et les téléspectateurs ont vu une complicité naître entre eux. "A chaque prime t'avais des robes de fou, comment je devais ne pas tomber amoureux ?" a lâché le YouTubeur. "Ce prime, il y a eu un petit truc" a ensuite avoué Elsa Bois en parlant de leur danse american smooth, "Il n'y avait plus la relation frère-soeur qu'on avait au départ". "Oui, c'est vrai" a confirmé l'influenceur.

Et lors de leur deuxième foxtrot, il y a eu "le fameux porté", alors "bisou ou pas bisou ?" a rigolé Michou. Parce que les twittos avaient vu un bisou à la fin de la danse, mais ils avaient démenti le baiser. "Quand les gens m'ont remontré les trucs après, on dirait" a reconnu la sportive, mais non, ils ne s'étaient pas encore embrassés à ce moment-là. "T'as essayé de me pécho" a-t-elle demandé, vu que même Michou avait révélé vouloir pécho Elsa face caméra. "Honnêtement, non" a-t-il répondu, "mais, en soi, on aurait pu, personne l'aurait vu. Putain, en fait, j'aurais peut-être dû essayer".

Mais les fans voyaient déjà Michou et Elsa Bois en couple, la rumeur ayant été relancée à cause d'une phrase de Chris Marques. "Au début de notre danse de la finale, Chris pensait que son micro était coupé" et a sorti aux autres juré : "Mariane a dit qu'il y a eu un bisou", "elle a dit qu'elle les a dans les rushes". Il y avait en effet un pari entre les membres du jury pour savoir si Michou et Elsa allaient se pécho. "Sauf que du coup tout le monde qui regarde la télé a pu entendre", le micro étant en fait allumé.