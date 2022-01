Michou et Elsa Bois : date, premier bisou... ils révèlent comment ils se sont mis en couple

Michou et Elsa Bois racontent comment ils se sont mis en couple après DALS

C'est officiel, Michou et Elsa Bois sont en couple. Le YouTubeur qui était au casting de Danse avec les stars 2021 sur TF1 et sa partenaire de danse de cette saison 11 de DALS ont officialisé leur couple sur Instagram avec des photos (dont une d'un baiser). Depuis l'officialisation de leur relation amoureuse, les internautes sont nombreux à se demander comment ça s'est fait entre la star de YouTube et la danseuse. Dans un live vidéo ce 4 janvier 2022, à 20 heures, ils se sont filmés pour l'ouverture de Booster Pokémon mais aussi pour répondre aux questions des abonnés.

Michou qui se sent "un nouvel homme" depuis qu'il est en couple avec Elsa a raconté comment ils se sont mis en couple. "Pendant DALS j'ai développé à un moment un petit crush mais je suis resté professionnel parce qu'on était dans la compétition" et "en même temps on se voit tous les jours, on danse ensemble, on passait notre vie ensemble" a-t-il expliqué. Donc "je me suis dit on voit DALS comment ça se passe etc, on fait la finale, ça se passe très bien. DALS se termine", puis "on part une semaine à Dubaï avec Inox" et là "Elsa me manquait, j'avais envie de la revoir (...) et je pense qu'elle aussi".

Elsa a fait le premier pas, Michou s'est invité chez elle et ils se sont embrassés

Au final, "ça s'est pas fait devant un Koh Lanta / sushis". Non, c'était devant un film / sushis. Alors ça s'est fait comment, où et quand ? "C'est Elsa qui m'a invité" a-t-il révélé, Elsa aurait demandé à Michou par message : "Tu veux manger sushis ?". Et le YouTubeur s'est dit : "Elsa m'a proposé sushis" donc "il y a quelque chose". Elsa a donc fait le premier pas.

Mais il ne voulait pas la voir dans un lieu public, avec du monde, il préférait la voir chez elle pour qu'ils soient seuls tous les deux histoire d'être dans une ambiance romantique. Du coup "j'ai un peu utilisé ma notoriété. J'ai dit : 'Non mais ça va être galère si on va au restaurant, il va y avoir des abonnés. (...) En plus j'ai Yuki, on peut pas aller chez toi ?' Je me suis invité chez elle" et "elle a dit oui".

Michou est donc allé chez Elsa : "On a regardé un film avec des sushis et à un moment il y a eu un bisou". Il a précisé que "c'était il y a à peu près un mois, un peu après DALS". Un premier date et un premier baiser qui se sont donc faits chez Elsa, au mois de décembre 2021, après l'aventure de Danse avec les stars 2021.