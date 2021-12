Michou et Elsa Bois : c'est fait, le YouTubeur confirme leur premier rendez-vous

A l'occasion de la finale de Danse avec les stars 2021 durant laquelle il avait terminé à la troisième place avec Elsa Bois, Michou l'avait promis : cette aventure ne marquerait "que le début pour [eux] deux". Il avait en effet précisé n'avoir aucunement l'intention de lâcher la jeune femme malgré la fin de la compétition et leurs entraînements quotidiens.

Enfin un rendez-vous entre Michou et Elsa Bois

Promesse tenue ? Absolument. Comme on peut désormais régulièrement le découvrir sur Instagram, le YouTubeur et la danseuse se voient encore très souvent et tournent parfois quelques vidéos ensemble. Et justement, en parlant de story, le pote de Inoxtag a profité de ses réseaux sociaux pour lâcher une petite bombe cette semaine.

Ainsi, ce mercredi 22 décembre 2021, alors qu'il se baladait sur les Champs-Elysées, Michou a tout simplement profité de sa rencontre avec une figurine géante de Spider-Man pour se filmer en déclarant : "Mec, il fallait que je te remercie. Grâce à toi, j'ai date Elsa au cinéma. Tu es le meilleur, je te kiffe".

Oui, vous avez bien lu, après de longues semaines à tenter de convaincre Elsa Bois de lui laisser une chance, quitte à prendre des cours de drague auprès de Tayc, le vidéaste a finalement eu le droit à son grand rendez-vous tant attendu avec son ex-partenaire devant le film Spider-Man : No Way Home.

Non, le duo n'est pas en couple

De quoi comprendre que Michou et Elsa Bois sont désormais en couple ? Malheureusement pour les adeptes de fan-fictions, la réponse est non. Il y a quelques jours encore, la danseuse profitait d'une nouvelle interview accordée au Progrès pour rappeler que leur histoire n'était qu'une belle amitié, "Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Nous allons nous revoir, mais nous ne sommes pas ensemble si telle était votre question".

Bref, il ne reste donc plus que quelques heures pour espérer un miracle de Noël...