Michou (Danse avec les stars) et Elsa Bois ne vont pas se lâcher : "C'est que le début pour nous"

Si le duo Michou et Elsa Bois était l'un des favoris du public dans la saison 11 de Danse avec les stars, celui-ci n'a malheureusement pas suffisamment su convaincre le jury pour aller au bout de l'aventure. A l'occasion de la grande finale diffusée ce vendredi 26 novembre 2021, le couple a en effet été éliminé dès la première étape face à Fauve Hautot & Tayc (les grands gagnants) et Bilal Hassani & Jordan Mouillerac, et ce malgré un très beau freestyle sur Grand Bain de Ninho, qui lui a tout de même permis de décrocher quatre 8/10.

Michou fier de son travail avec Elsa Bois

De quoi décevoir le YouTubeur ? Pas du tout. Il l'a rappelé au micro de TF1, il est déjà particulièrement heureux d'avoir pu atteindre cette étape de l'émission en compagnie d'Elsa, "Honnêtement, je suis hyper fier de moi. Je suis hyper fier de notre travail à deux, parce qu'on s'est énormément entraînés, on s'est acharnés à l'entraînement pour en arriver là. On a énormément progressé. Enfin, J'AI énormément progressé".

Des propos approuvés par sa partenaire, qui a de son côté salué son comportement irréprochable tout au long de l'aventure, "Il a énormément bossé et c'est pour ça qu'il a progressé aussi. Je suis très fière de nous". La danseuse l'a ensuite confessé, si elle ne se voyait pas aller aussi loin avec le vidéaste à leur rencontre, "Au début, c'est vrai que lors des premiers entrainements, je ne me disais pas forcément que l'on irait en finale", elle n'a cessé d'être bluffée par les performances de Michou, "Au fur et à mesure des primes j'ai vu qu'il en avait les capacités et je suis super fière de lui aujourd'hui et je ne pourrais pas être plus fière."

"Ce n'est que le début" promet Michou

Des confidences touchantes qui nous rappellent à quel point Michou et Elsa Bois - régulièrement au coeur de rumeurs de couple, sont proches et soudés. Et justement, c'est une nouvelle qui devrait réjouir les fans du binôme, la fin de l'émission de TF1 ne marquera pas la fin de leur relation. Bien au contraire.

A la question "Vous allez continuer à vous voir maintenant que l'aventure est terminée ?", Michou a promis qu'ils avaient encore beaucoup de belles choses à vivre, "Bah c'est certain, évidemment. Danse avec les stars c'est que le début pour nous deux. En tout cas j'espère." Une jolie déclaration qui a fait sourire la danseuse, qui a de son côté révélé, "C'est sûr. Oui, c'est que le début".

A quoi peut-on s'attendre désormais ? C'est malheureusement le grand mystère. Néanmoins, quand on sait que Elsa Bois a déjà fait un tour sur la chaîne YouTube du pote d'Inoxtag, il n'est pas impossible que de nouveaux featurings nous soient prochainement proposés ! A suivre...