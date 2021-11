Tayc (Danse avec les stars 2021) grand gagnant avec Fauve, il s'explique sur ses larmes

C'est ce vendredi 26 novembre 2021 que TF1 a diffusé la grande finale de la saison 11 de Danse avec les stars. Et sans grande surprise au regard de leurs performances depuis le début de l'émission, ce sont Tayc et Fauve Hautot - qui ne sont pas en couple (!), qui ont remporté le trophée à l'issue d'un dernier prime aussi intense qu'impressionnant.

Une première étape survolée par Tayc

Et pour cause, le duo a mis tout le monde d'accord dès sa première danse. A l'occasion d'un freestyle sur Shallow du film A star is born, le chanteur et la danseuse ont dévoilé tout leur talent et rappelé leur incroyable connexion au point de décrocher... 40 points, soit quatre 10/10.

De quoi forcément mettre la pression sur leurs concurrents et voir Michou et Elsa Bois se faire éliminer dès la première étape de cette finale. Malgré un très beau freestyle sur Grand Bain de Ninho, le couple qui passionne les téléspectateurs n'a en effet décroché que quatre 8/10 pour un total de 32 points, ce qui n'a pas été suffisant pour aller au bout quand dans le même temps, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont vu leur freestyle sur Rise Up de Andra Day obtenir 39 points.

Une finale maîtrisée et remportée

Puis, après avoir convaincu le jury, Fauve Hautot et Tayc ont tout fait pour motiver le public à voter pour eux. Au programme cette fois ? Une samba absolument épique sur Magenta Riddim de Dj Snake - qui selon Chris Marques méritait à nouveau un 10/10, et une danse contemporaine sur Formidable de Stromae qui a une nouvelle fois séduit le jury.

Face à cette double performance incroyable, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont tout donné pour s'accrocher, quitte à prendre des risques. Ainsi, c'est à travers une Valse sur Et bam de Mentissa que le duo s'est engagé pour la première danse, avant de se lâcher avec une danse contemporaine sur Courage to change de Sia qui a permis à François Alu de saluer la maîtrise et l'évolution de la star.

Malheureusement pour Bilal Hassani, cela n'aura pas suffit à remporter l'émission, puisque c'est Tayc qui a été élu grand gagnant de Danse avec les stars 2021 avec 56% des voix. Et forcément, la star n'a pu cacher son émotion au moment de recevoir le trophée.

"J'ai lâché une larme vis-à-vis de tout ce qu'il s'est passé"

Interrogé au micro de TF1, le chanteur - mais également acteur au casting de la série Christmas Flow sur Netflix, a reconnu que cette aventure était du genre à changer une vie, "C'est une belle leçon de vie et d'apprentissage. C'était trois mois vraiment très difficiles, trois mois où tu atterris sur une terre inconnue, où tu ne sais pas trop ce qu'il va se passer et puis au bout de quelques semaines tu fais de cette émission ta priorité et tu prends les conseils, les avis, et puis tu boudes quand ça va pas, t'es content quand ça, c'est plein d'émotion."

En parlant d'émotion, la star s'est notamment expliquée sur les deux / trois larmes que l'on a pu voir apparaître au moment de recevoir le trophée. "T'as un stress du vendredi qui est abominable. Et tu couples ça au reste et c'est ça en fait qui fait pleurer. Vraiment, j'ai lâché une larme vis-à-vis de tout ce qu'il s'est passé. C'était lié à tout ce qu'il s'est passé, à ma rencontre avec Fauve, à mes doutes sur comment elle allait être avec moi... C'est vraiment toute l'épopée qui est redescendue d'un coup", a-t-il ainsi confessé.

Il l'a ensuite précisé, il ne s'attendait pas à se laisser prendre au jeu en intégrant le casting, ce qui a logiquement fait monter les enjeux, la pression, l'émotion au fil des semaines. "Danse avec les stars c'est en trois étapes, a-t-il rappelé. Quand j'arrive, je me dis que j'ai ma carrière de chanteur dans tous les cas, je fais l'émission, c'est cool et puis on verra. Ensuite, tu fais une répète, tu te bloques la hanche, t'as mal au dos, t'es fatigué, et là tu te dis : 'Okay, je suis dans un truc vraiment sérieux, c'est pas tant une émission, c'est vraiment une compté'. Et puis ensuite tu fais un prime et là tu fais de ça ta priorité."