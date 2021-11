Christmas Flow, série de Noël pas comme les autres: "Ce n'est pas juste du romantisme qui dégouline"

Noël, c'est dans 36 jours. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre pour vous mettre dans l'ambiance, Netflix est là ! La comédie romantique de Noël Love Hard vous a fait kiffer ? Pourquoi ne pas maintenant découvrir Christmas Flow, mini-série en 3 épisodes dès à présent disponible sur la plateforme. Au casting, on retrouve Tayc, actuellement candidat de Danse avec les stars 2021, et Shirine Boutella, vue dans Lupin.

Christmas Flow, une série de Noël différente

Christmas Flow, c'est l'histoire d'une rencontre explosive. Celle de Marcus, "rappeur misogyne et très égocentrique" (dixit Shirine Boutella) et de Lila, une jeune journaliste "déterminée et forte de caractère". Ces deux personnages très différents vont se rapprocher au fil des trois épisodes, déjà disponibles sur Netflix. Et évidemment, il y aura quelques obstacles...

Une série qui se déroule lors des fêtes de fin d'années mais qui est différente des autres séries et films de Noël selon les deux acteurs. "Ce n'est pas juste du romantisme qui dégouline, tu as un vrai fond, pleins de sujets intéressants abordés" explique l'actrice dans une interview donnée à PRBK et à voir dans notre diaporama, tandis que Tayc ajoute : "C'est un amour que tout le monde pourrait vraiment avoir. Ce n'est pas un truc féérique où il revient dans son pays d'enfance". Mais Christmas Flow ne manque pas de "magie", assure l'interprète de Lila.

Tayc a écrit les chansons de Christmas Flow

Chanteur, Tayc s'est transformé en rappeur pour Christmas Flow. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la dizaine de titres originaux que l'on retrouve dans la série. Pour se faire, il a été aidé par Oli de Bigflo et Oli et par Niro. Découvrez aussi dans notre interview des secrets sur le tournage de Christmas Flow.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.